HABER
  4. Karaman’dan çaldığı büyükbaş hayvanla Şanlıurfa’da yakalanan şahıs tutuklandı

Karaman’dan çaldığı büyükbaş hayvanla Şanlıurfa’da yakalanan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:43 | Son Güncelleme

Karaman’a bağlı Kameni köyünden çaldığı 3 adet büyükbaş hayvanla Şanlıurfa’da yakalanan şahıs tutuklandı.Hırsızlık olayı, geçtiğimiz ay merkeze bağlı Kameni köyünde yaşandı.

Karaman’a bağlı Kameni köyünden çaldığı 3 adet büyükbaş hayvanla Şanlıurfa’da yakalanan şahıs tutuklandı.
Hırsızlık olayı, geçtiğimiz ay merkeze bağlı Kameni köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 3 adet büyükbaş hayvanının ahırda olmadığını fark eden C.G. (49) durumu hemen jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, 60 plakalı bir kamyoneti şüpheli olarak tespit etti. Kamyonetin izini süren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aracın olaydan 1 gün sonra Şanlıurfa’ya gittiğini öğrendi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçen ekipler, birlikte düzenledikleri operasyonla M.E’yi (29), evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlı daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Şanlıurfa Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna kondu.

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu
Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldüBakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü
İslahiye'de, 'Durakta matematik' projesi hayata geçtiİslahiye'de, 'Durakta matematik' projesi hayata geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da damda erkek cesedi bulundu

Hatay'da damda erkek cesedi bulundu

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınlar kontrol altına alındı

Karadeniz'deki yangınlara ilişkin flaş açıklama

MSB Twitter'dan paylaştı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor

MSB Twitter'dan paylaştı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor

Yılbaşı öncesi İstanbul'da sahte içki operasyonu

Yılbaşı öncesi İstanbul'da dev operasyon!

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu Prof. Dr. Fuat Alarçin’i görevden aldı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.