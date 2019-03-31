Karaman'ın Ayrancı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Yüksel Büyükkarcı kazandı

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Yüksel Büyükkarcı kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Yüksel Büyükkarcı 711, AK Parti adayı Yavuz Candan 475, CHP adayı Ramazan Delice 366 oy aldı.
- Büyükkarcı'nın öz geçmişi
Büyükkarcı, 1963 yılında Karaman'ın Ayrancı İlçesinde doğdu. İlköğrenimini Ayrancı'da, ortaöğrenimini Konya'da, yükseköğrenimini Ankara Sağlık Eğitim Enstitüsünde, lisans eğitimini Malatya İnönü Üniversitesinde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini ise Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde tamamladı.
Konya'da çeşitli kurumlarda yöneticilik yapan Büyükkarcı, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 2. kez Ayrancı Belediye Başkanlığını kazandı.
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