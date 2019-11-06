HABER

Karamanlı genç, Kala Patthar zirvesinde saz çalıp türkü söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:02 | Son Güncelleme

Karamanlı genç Anıl Ünlü, Nepal’in Everest bölgesinde bulunan 5 bin 643 metredeki Kala Patthar zirvesinde saz çalıp türkü söyledi.Karaman’ın Ermenek ilçesinde doğan ve 18 yıl burada yaşadıktan sonra Ankara’ya üniversite eğitimi için giden Anıl Ünlü, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra dünyayı gezmeye başladı.

Karamanlı genç Anıl Ünlü, Nepal’in Everest bölgesinde bulunan 5 bin 643 metredeki Kala Patthar zirvesinde saz çalıp türkü söyledi.
Karaman’ın Ermenek ilçesinde doğan ve 18 yıl burada yaşadıktan sonra Ankara’ya üniversite eğitimi için giden Anıl Ünlü, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra dünyayı gezmeye başladı. 5 yıldır dünyayı dolaşan gezgin Karamanlı genç, 3 yıldır gittiği her yere sazını da yanında götürüyor. Anıl Ünlü, son gezisinde dünyanın en yüksek dağı unvanına sahip olan Nepal’in Everest bölgesine gitti. Türk genç burada bulunan 5 bin 643 metredeki Kala Patthar zirvesinde yanında getirdiği sazı ile sözleri Pir Sultan Abdal’a ait olan "Ey benim divane gönlüm" adlı türküyü hem çaldı hem söyledi.

"Guinness’e başvuruda bulundu"
Dünyada en yüksek irtifada saz çalıp türkü söylemiş insan olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday olduğu belirten Anıl Ünlü, videosunu sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Anıl Ünlü, videosunun açıklamasında, "Merhaba, ben Anıl Ünlü. 5 yıldır dünyayı dolaşan bir gezginim. Son 3 yıldır da gittiğim yerlere sazımı da taşıyorum. Gittiğim yerlerin kültürlerini, yemeklerini ve müziklerini tanırken onlara biraz da bizim kültürümüzü tanıtıyorum. Bu zamana kadar müziğimizle ilgili aldığım tepkiler, sazımı sürekli yanımda taşıma yöneltti beni. 2019’un Eylül ayında başladığımız Everest Ana Kampı yürüyüşümüzde de yanımdan ayırmadım ve Everest manzarasının en güzel göründüğü yerlerden birisi olan Kala Patthar zirvesinde sazımla, sözleri Pir Sultan Abdal’a ait olan, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu’ndan dinleyerek hayran kaldığım ’Ey benim divane gönlüm’ türküsünü seslendirdim. İnternette araştırdığım bilgilerin ışığında, bu türküyle dünyada en yüksek irtifada saz çalıp türkü söylemiş insan oldum. Guinness Rekorlar Kitabı’na da başvurumu gerçekleştirdim, cevap bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

PARTNER Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın
60 yıllık basın arşivi yeni nesile aktarılacak60 yıllık basın arşivi yeni nesile aktarılacak
Tatvan’da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildiTatvan’da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı deşifre oldu

Terör örgütünün hain planı deşifre oldu

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon! 9 kişiye gözaltı

TJA'ya operasyon! Gözaltılar var

Altan ve Ilıcak’ın tahliyesine itiraz

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.