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Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart seçimlerinde kısıtlı imkanlarla aldıkları sonucu önemsediğini söyleyerek, "Türkiye geneli dikkate alındığında bizim oylarımız yüzde 3'ü geçti.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart seçimlerinde kısıtlı imkanlarla aldıkları sonucu önemsediğini söyleyerek, "Türkiye geneli dikkate alındığında bizim oylarımız yüzde 3'ü geçti. 1 milyon 300 bin oy az değil" dedi.

SP lideri Temel Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde partisinin ilçe belediye başkan adaylarıyla Ankara'daki bir otelde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Karamollaoğlu, 31 Mart seçimlerinde kısıtlı imkanlarla aldıkları sonucu önemsediğini söyledi. İstedikleri sonucu alamadıklarını; ancak oylarını yüzde 100 artırdıklarını belirten Karamollaoğlu, "Türkiye geneli dikkate alındığında bizim oylarımız yüzde 3'ü geçti. 1 milyon 300 bin oy az değil. Biz siyasi hayata atıldıktan sonra ilk seçimlerde 1973'te yüzde 12,8 oy almıştık ama o günkü nüfusa göre o oyun tutarı da 1 milyon 300 bin civarındaydı" dedi.

'7-8 MİLYONUN İŞSİZ OLDUĞUNU GÖRÜRSÜNÜZ'
Hükümeti işsizlik üzerinden eleştiren Karamollaoğlu, "Bütün güçleriyle bir algı operasyonu oluşturmaya çalışıyorlar ama algıyla 'işsizliği azalttık' diyemezsiniz. İşsizlik her ay artıyor, 4 milyon 600 bine dayandı. 'Ben işsizim' demeyen 2 milyondan fazla işsiz var. Ayrıca işten umudunu kesmiş insanlar var. Bunları topladığınız zaman Türkiye’de 7-8 milyonun işsiz olduğunu görürsünüz" dedi.

'DENETİMSİZ SİSTEME KARŞIYIZ'
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı olmadıklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Karşı olduğumuz denetimsiz bir sistemin ortaya çıkması" dedi. Denetimi yapacak birimin TBMM olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "Meclis her gün bakanları da Cumhurbaşkanı'nı da sorgulayacak. Orada her gün gündem dışı konuşmalar yaparak, hükümet programını değiştiremezsiniz" diye konuştu.

Ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı fitre miktarını hatırlatan Karamollaoğlu, "Ramazan ayına girerken Diyanet İşleri Başkanlığı fitre miktarını açıkladı, '23 lira' diye. Biz bir hesabını yaptık. 4 kişilik bir aile için 92 lira eder, 30 ile çarparsanız, 2 bin 700 liraya yakın bir rakam ortaya çıkıyor. Hükümetin belirlediği asgari ücret 2 bin 20 lira, aradaki farka bir bakın" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-Temel Karamollaoğlu'nun konuşması

-Detaylar

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

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