Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin düzenlediği iftar programında konuştu. Karamollaoğlu, "Aç olanın derdini tam olarak biliyoruz desek doğru olmaz. Çocuklarının karnını doyuramayanın, onların halini anlaması mümkün değil. Ülkemizde bu şekilde yaşayan yüz binler değil, milyonlar var" dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Konak Hasan Sağlam Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Parti yöneticilerinin kısa açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Karamollaoğlu, işsizlik konusuna değinerek, "Aç olanın derdini tam olarak biliyoruz desek doğru olmaz. Çocuklarının karnını doyuramayanın, onların halini anlaması mümkün değil. Ülkemizde bu şekilde yaşayan yüz binler değil, milyonlar var. Onların evine gitsek, misafir olsak yine seferber olur, kendi yemediklerini bize yedirebilmek için büyük çaba içine düşerler. Bizim insanımız bonkör, bizim insanımız kanaatkar, fedakar. Ama ne yazık ki bu sıkıntıları çekiyoruz. Sadece memleketimizde değil, İslam alemine baktığımızda çok daha korkunç hadiseleri yaşıyoruz" dedi.