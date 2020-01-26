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Karamollaoğlu: Adaletli olmak zorundayız

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Adaletli olmak zorundayız.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Adaletli olmak zorundayız. 'Eş, akraba' diye atama yapmayacağız. Ehil olan kimse ona görev vermek zorundayız. Hakimlerimize de sesleniyorum; siz adaletli olmak zorundasınız. Sizin korkma lüksünüz yok. Kimseyi dinlemeden doğru olanı yapın. Allah rızası için talimatla hüküm ve karar vermeyin. Verirseniz bunun hesabı size sorulur" dedi.
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Gümüşhane'de düzenlenen 6'ncı olağan kongresinde partililere seslendi. Necmettin Erbakan'ın Milli Görüş hareketini başlattığını hatırlatan Karamollaoğlu, "O günden bugüne çeşitli vesilelerle insanlığın sorunlarını nasıl çözeceğimizi anlatmaya çalıştık. Derdimizi kimseyle münakaşa etmek kavga etmek değil, derdimiz hakikaten bu buhrandan nasıl kurtulacağımızı anlatmak ve özellikle Türkiye'mizde insanlarımızın desteğini alarak düşüncelerimizi ve fikirlerimizi tatbik etmek. Biz ülkemizdeki her türlü görüş ve fikirlerle bir araya gelmeyi başardık. İster sol ister sağ ister milliyetçi olsun fark etmez" dedi.
'ARABAYI ATIN ÖNÜNE BAĞLIYORUZ'
Yol, köprü, tünel, havalimanı ve hızlı trene karşı olmadıklarının altını çizen Karamollaoğlu, "Bu saydıklarımızın hepsi lazım. Ama bunlardan önce bunların ücretini çıkartacak fabrikalar kurabilirdik. Biz arabayı atın önüne bağlıyoruz. Araba atın arkasına bağlanır. Eğer önce üretime yatırım yapılmış olsaydı bugün işsizlik olmazdı. Vatandaşımız zenginleşirdi. Dışarıya bağımlılıktan kurtulmuş olurduk. Mevcut politikalarla bunu başarmak mümkün değil" diye konuştu.
'ADALETLİ OLMAK ZORUNDAYIZ'
"Eğer Türkiye'nin problemlerini çözmek isterseniz işi ehline verin" diyen Karamollaoğlu, "Siz işi ehline verin. Onlar o işi düzgün yaparsa müspet fatura hem yöneticiye kesilir. Adaletli olmak zorundayız. 'Eş, akraba' diye atama yapmayacağız. Ehil olan kimse ona görev vermek zorundayız. Hakimlerimize de sesleniyorum; siz adaletli olmak zorundasınız. Sizin korkma lüksünüz yok. Kimseyi dinlemeden doğru olanı yapın. Allah rızası için talimatla hüküm ve karar vermeyin. Verirseniz bunun hesabı size sorulur" dedi.

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