Karamollaoğlu, adaylara 'cepsiz ceket' giydirdi

Kaan ULU-Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday tanıtım toplantısında sloganlarının, "Dürüst olmak gerekirse" olduğunu belirterek belediye başkan adaylarına sahnede 'cepsiz ceket' giydirdi. Karamollaoğlu, "Elbette her seçim önemlidir.Ancak 31 Mart seçimleri tarihi bir seçimdir" dedi.

Ankara'da ATO Congressium'da gerçekleştirilen Saadet Partisi aday tanıtımı ve lansman toplantısına Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi milletvekilleri ve belediye başkan adayları ile çok sayıda partili katıldı. Salonu dolduran binlerce partili ilk kez çalınan seçim şarkına eşlik etti. Saadet Partisi, "Dürüst olmak gerekirse" sözünü yerel seçimlerde ana slogan olarak belirlerken, 'dürüstlük' kavramını ise ön plana çıkararak kampanyasını oluşturdu.

'OCAK AYI SAADET PARTİSİ TARİHİ İÇİNDE HUSUSİ BİR ÖNEME SAHİP'

Temel Karamollaoğlu, Ocak ayının Saadet Partisi'nin tarihi açısından hususi bir öneme sahip olduğunu belirtti. Karamollaoğlu, "'Türkiye siyasi tarihinde dönüm noktası denebilecek iki atılımımız da Ocak ayında olmuştur. Bunlardan ilki, bundan tam 50 yıl önce; 54. Hükümetin Başbakanı Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın bağımsızlar hareketini 1969 yılında başlattığı gündür. Bir diğer tarihi an ise; Milli Görüş'ün ilk siyasi partisi olan Milli Nizam Partisi’nin de kurulduğu gündür. Milli görüş hareketinin, ilk siyasal manifestosunun yayınlandığı gündür" dedi.

'BİZ BUGÜNE KADAR ÇİZGİMİZDEN, DURUŞUMUZDAN EN UFAK BİR TAVİZ VERMEDİK'

"Dün ne dediysek bugünde aynısını söylüyoruz" diyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Hak, hukuk, adalet, üretim, liyakat, kalkınma' diyoruz. 'Önce ahlak ve maneviyat' diyoruz. 'Şahsiyetli dış politika' diyoruz. 'Düşmanlaştırma ve ötekileştirme değil, kardeşlik ve kucaklaşma' diyoruz. Biz bugüne kadar çizgimizden, duruşumuzdan en ufak bir taviz vermedik. Yolumuzdan dönmedik .Rüzgâra, konjonktüre, makama, mevkiye göre yön değiştirmedik. Bugün istikrardan bahsedenlere seslenmek istiyorum. İstikrar görmek isteyen bu salona baksın; çünkü bu salonda yolundan dönmeyenler var. Bu salonda şartlar ne olursa olsun sözünden vazgeçmeyenler var. Bu salonda hakkı gördüğünde ona sahip çıkanlar, Hakk'a teslim olanlar var. Diklenmek değil ama dik durmak nasıl olur, görmek isteyen bu salona baksın. Çünkü bu salonda, bütün haksızlıklara, bütün imkânsızlıklara, bütün engellere rağmen duruşundan taviz vermeyenler var. İşte bu kadro Türkiye’nin güvencesi, Türkiye’nin sigortası, Türkiye’nin teminatıdır."

'31 MART SEÇİMLERİ TARİHİ BİR SEÇİMDİR'

Dürüst belediyecilik anlayışını Türkiye’de yeniden hâkim kılacak kadroları milletle buluşturacaklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Nasıl ki, 1969 yılı maddi ve manevi kalkınmamızın, yerli ve milli duruşun başlangıç yılı olduysa 2019 yılı da 'Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya'nın adımı olacak. Elbette her seçim önemlidir. Ancak 31 Mart seçimleri tarihi bir seçimdir. Çünkü bu seçimde sadece belediye başkanı seçmeyeceğiz. Vereceğimiz her bir oyla, sadece yerel yönetimlerin değil Türkiye'nin yolunu, istikametini belirleyeceğiz. Sadece şehirlerimizin değil, bir bütün olarak Türkiye’mizin geleceğine karar vereceğiz. Otoriterleşen bir Türkiye mi, demokratikleşen bir Türkiye mi, ötekileştiren bir Türkiye'mi, bütünleştiren bir Türkiye mi, işte bu seçimde buna karar vereceğiz" diye konuştu.

'MİLLİ GÖRÜŞÇÜLER BAŞARILIDIR'

Milli görüşün temelinde dürüstlük ve samimiyetin bulunduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Milli Görüş’ün içerdiği ilkelere inanan ve bu ilkelere göre çalışan idareciler ancak efsanevi hizmetlerin altına imza atarlar. Şayet, aynı yöneticiler bu ilkelerden uzaklaşır ve milli görüş gömleğini çıkarırlar ise, benzer başarıyı sağlayamazlar. Şahısların başarı veya başarısızlıkları, inandıkları ilke ve kurallardan kaynaklanır.Hakkı üstün tutanlar, ibadet aşkıyla çalışanlar, ülkesine ve insanlığa büyük hizmetler yaparlar.Milli Görüşçüler başarılıdır."

'TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNU YOK, AK PARTİ'NİN TÜKENMİŞLİK SORUNU VAR'

AK Parti'nin ekonomiden eğitime, adaletten yerel yönetimlere her konuda sınıfta kaldığını söyleyen Karamollaoğlu, "Bunun farkında oldukları için milletimizi korkutarak oylarını ellerinde tutmaya çalışıyorlar. Efendim neymiş; AK Parti yerel seçimlerde kötü bir sonuç alırsa ülkenin bekası tehlikeye girermiş. Başörtülü kardeşlerimiz sokakta yürüyemezmiş. Ekonomi iflas eder, vergiler iki katına çıkarmış. Ben bütün bu iddialar için sadece 'hadi oradan' diyorum. Bir seçimle bu ülkenin bekası tehlikeye giriyorsa kepenkleri hep beraber kapatalım gidelim. Herkes bilmeli ki, 'bu ülkenin beka sorunu var' diyenler, bu ülkenin bekasını en çok tehlikeye atanlardır. Türkiye’nin beka sorunu yoktur AK Parti’nin tükenmişlik sorunu vardır."

CEPSİZ CEKET GİYDİRDİ

Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından belediye başkan adayları tanıtıldı. Sahneye çıkan bazı adaylara Genel Başkan Karamollaoğlu tarafından cepsiz ceket giydirildi. Cebi olmayan ceketlerin bir anlam taşıdığı hazırlanan video ile anlatıldı. Videonun başında yer alan, "Cepsiz ceket bir moda terimi değildir. Bir şekli de ifade etmez" cümlesi ceketin temsili bir obje olduğunu anlatıldı. Videonun devamında ise, şu ifadelere yer verildi: "Cepsiz ceket; kendi değil halkı kazansın diye belediyecilik yapanların ceketidir. Cepsiz ceket; yetim ve öksüzün hakkını sırtında bir kurşun tabut gibi taşıyanların ceketidir. Cepsiz ceket; saklayacak tek bir çıkarı ve haram lokması olmayanların ceketidir. Cepsiz ceket; şehidin, gazinin bu vatan için verdiklerini, zihninden de gönlünden de asla çıkarmayanların ceketidir. Cepsiz ceket; zamanı geldiğinde gönül ferahlığı ve vicdan rahatlığı ile önünü ilikleyip halkının karşısına, Allah'ın karşısına çıkar gibi çıkabileceklerin ceketidir. Cepsiz ceket; halkından başkasının önünde eğilmesine sebep verecek bir şeyi saklamak zorunda kalmayanların ceketidir. Cepsiz ceket ahlaklı ve liyakatli siyasetin, belediyeciliğin giydiği cekettir."