Karamollaoğlu AK Parti ile MHP'nin beka problemi var

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu ülkenin şu anda beka problemi yok. AK Parti ile MHP'nin beka problemi var. Bize bunu 'ülkenin beka problemi var' diye dayatmayın. Sizin beka probleminiz bugüne kadar yanlış politikalardan ve icraatlardan kaynaklanıyor" dedi. SP lideri Temel Karamollaoğlu, seçim çalışmaları kapsamında partisinin Ankara'nın Haymana ilçesinde düzenlediği mitingde konuştu. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Türkiye'de mahalli idarelerde önemli bir değişiklik meydana geleceğini söyleyen Karamollaoğlu, "Seçimleri, özellikle iktidar partisi ve onunla beraber hareket edenler, kendilerine 'Cumhur İttifakı' deyip, arkasından Cumhur'u kalıplaştırıp belli bir grubu vatan haini ilan edenlere bu ülkeyi bırakmayacağız. Biz bu ülkenin hepimize ait olduğunun idrakı içindeyiz. Bir makama gelmek bütün hatalardan azade olmak manasına gelmez. İktidara gelenler icraat yaptıkları için zaman zaman hatalar da yaparlar. O hataları hatırlatmak hem bütün siyasi partilere hem de vatandaş olarak sizlere de bir vecibedir. Biz o hataları söylediğimiz zaman onları mahcup duruma düşürmek için söylemedik. Bu hataları 'görsünler, vazgeçsinler, ülkeyi daha iyi yönetsinler, öyle yönetince halkın desteğini daha fazla alsınlar' diye söyledik. Kendileri itiraf ettiler. Artık 16 yıllık iktidardan sonra yoruldular. Hatalarını görmek şöyle dursun, bazen hatalarını erdem, fazilet olarak bile isimlendirdiler" ifadelerini kullandı.

'BU ÜLKENİN ŞU ANDA BEKA PROBLEMİ YOK'

Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin bütün seçim bölgelerinde seçime giren tek parti olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul'un 39 ilçesinde de, büyükşehirde de bizim adayımız var. Ankara'nın bütün ilçelerinde ve büyükşehirde de seçime giriyoruz. Nereye giderseniz gidin biz varız. Bunu herkes bilsin. Biz diyoruz ki, bu ülkede hem mahalli idarelerde birtakım problemler var hem de genel idarede ciddi problemler var. Biz genel seçimlere gitmiyoruz, doğru; ama bu mahalli idareler seçimleri ile önce kendi ilçemizde, beldemizde, şehrimizde adil olarak karar verecek, icraat yapacak bir yönetim istiyoruz. O yönetim iş başına geldiği zaman vatandaşımız aradaki farkı görecek; adil olanlar nasıl görev yapıyor, olmayanlar nasıl görev yapıyor. Bundan korktukları için şu anda telaş içindeler. Onun için 'Beka problemi var' diyorlar. Dilimizde tüy bitti; arkadaş, ülkede birtakım zorluklar var, biz bunu biliyoruz. Bu ülkenin şu anda beka problemi yok. AK Parti ile MHP'nin beka problemi var. Bize bunu 'ülkenin beka problemi var' diye dayatmayın. Sizin beka probleminiz bugüne kadar yanlış politikalardan ve icraatlardan kaynaklanıyor."

'KİMSE BİZE, MÜSLÜMANLARA BENZEYEMEZ'

Yeni Zelanda'da, Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla ilgili de açıklamada bulunan Karamollaoğlu, şöyle dedi:

"Yeni Zelanda'da iki camiye hunharca saldırı yapıldı. 50 civarında Müslüman kardeşimiz şehit edilmiş. Cenabıhak elbette bu zalimlerin cezasını verecek. Ancak bizi üzen bu konuda birtakım yetkililer açıklama yaptığı zaman, 'Elbette biz bunu kınarız; ama İslam terör üretiyor' diyor. Allah sana akıl fikir versin, bu ne şaşkınlık. İslam'ın kendisi huzur, barış manasına gelir. Kimse bize, Müslümanlara benzeyemez." ANKARA ADAYI DOĞAN: BİZ MİLLİ GÖRÜŞÇÜYÜZ

SP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Doğan ise seçim çalışmalarında herkesin özellikle, adımlarına, davranışlarına mutlaka dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Doğan, "Bir oy fazla alacağım diye hiçbir kişi veya parti için kimse iftira atmamalı, yalan söylememeli, insanları tehdit etmemelidir. Ama maalesef birileri temiz siyaset yapmak yerine mikrop savaşı yapmayı, çamur savaşı yapmayı ve çamur siyasetini öncelemeyi tercih ettiler. Unuttukları bir şey var; biz Saadet Partiliyiz, biz Milli Görüş'çüyüz. Bizim sabrımız onların zulmünü de, iftirasını da, yalanını da mutlaka yenecektir" dedi.