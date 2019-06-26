Karamollaoğlu: AK Parti'de kopuşlar başladı

DW Türkçe'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan Nevşin Mengü ile Bire Bir programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 23 Haziran seçimleri sonrası AKP'den kopuşlar başladığını ve AKP’lilerin bir arayış içerisinde olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu kendileri ile temas halinde olan AKP miletvekilleri olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine "Benim geçmişte gördüğüm birçok arkadaşımız genel seçimlerden önce bu iş böyle gitmez, büyük bir kesim bunu söylüyor artık. Bunu söyleyen insanlar ister istemez bir arayışın içine giriyorlar. Ve bunu artık bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanının devam ettirebilme ihtimalini ben göremiyorum, bitti. Deniz bitti dememin sebebi bu. Çünkü bundan sonra ben problemleri çözebilecekleri kanaatinde de değilim. Bize büyük bir kısım gelecek. Ben samimi olarak inanıyorum. Ancak herşey zamanını bekliyor” dedi.

Karamollaoğlu "Ümitlerini kestikleri zaman gelecekler. AK Parti’ye olan ümitler bir gün bitecek çünkü artık AK Parti’nin haksızlıkları, yanlışlıkları açık olarak görülmeye başlandı. Bunun için de kopuşlar başladı” ifadelerini kullandı.