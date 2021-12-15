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Karamollaoğlu: Allah aşkına, bugün biz neleri konuşuyoruz?

15.12.2021 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından "Allah aşkına, bugün biz neleri konuşuyoruz?" sözleriyle bir açıklama yaptı. "150 lirayı bulan yağ fiyatlarını, sütün 10-15 lira, çeyrek ekmeğin 1 lira oluşunu, ucuz ekmek kuyruklarında insanımızın saatlerce beklemek zorunda kalışını konuşuyor; konuşmak zorunda kalıyoruz!" diyerek "Bu manzara yakışıyor mu Türkiye’ye?" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu: Allah aşkına, bugün biz neleri konuşuyoruz?

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"BU MANZARA YAKIŞIYOR MU TÜRKİYE'YE?"

"Allah aşkına, bugün biz neleri konuşuyoruz? 150 lirayı bulan yağ fiyatlarını, sütün 10-15 lira, çeyrek ekmeğin 1 lira oluşunu, ucuz ekmek kuyruklarında insanımızın saatlerce beklemek zorunda kalışını konuşuyor; konuşmak zorunda kalıyoruz! Bu manzara yakışıyor mu Türkiye’ye?"

"İNSANIMIZ KUYRUĞA GİRİYOR"

Karamollaoğlu paylaşımının devamında yurt dışından alışveriş yapmak için Türkiye'ye gelenlere de değinerek "Bulgarlar Edirne’ye, İranlılar Van’a, Gürcüler Artvin’e akın akın gelip, gümrük kapılarında sıra bekleyerek sepetlerini, arabalarını tıklım tıklım doldurup giderken; insanımız daha ucuz ürün için saatlerce ekmek büfeleri, akaryakıt istasyonları ve marketlerde kuyruğa giriyor!" dedi.

"MİRAS BU MU OLMALIYDI?"

İktidara da eleştiride bulunan Karamollaoğlu "19 yılını geride bırakan bir iktidarın, 20. yılında Türkiye’ye bıraktığı miras bu mu olmalıydı? Yağ, süt, ekmek gibi en temel ürünlerin fiyatlarının dahi gündem olduğu, ekmek kuyruklarında vatandaşlarının gözyaşı döktüğü bir Türkiye; bir iktidara ayıp olarak yeter de artar bile!" ifadelerini kullandı.

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Temel Karamollaoğlu SAADET Saadet Partisi
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