Karamollaoğlu: Aramıza düşmanlık sokmaya kimsenin hakkı yok

Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Elbette ittifak yapılabilir. Biz bu sefer ittifakın içerisinde yer almadık; ama ısrarla bizi hep 'millet ittifakı'nın içerisine koymaya çalışıyorlar. Bu memleket hepimizin. Aramıza düşmanlık sokmaya kimsenin hakkı yok" dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, Trabzon'da, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Beşirli Spor Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Karamollaoğlu, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu. Karamollaoğlu, "İktidar partisine bakın. Ne yazık ki kucaklaşma yerine kutuplaşmayı tercih ediyorlar, ötekileştiriyorlar. Kendileri vatansever, geride kalanlar vatan haini gibi. Şimdi geri adım atmaya başladılar, 'Biz bunu sadece yöneticiler için dedik' diye. Onların peşinden gidenler ne olacak? Dün Antalya'da hale gitmiştim. Bizi karşılayanlar biraz güle oynaya biraz da üzülerek 'Vatan hainlerinin merkezine hoş geldiniz' dediler. Neden? Çünkü üzülmüşler. Kendilerine böyle bir yaftanın vurulmasından rahatsız olmuşlar. Farkında bile değil iktidar. Kucaklaşma, adalet sağlanmadan olmaz. İnsanlar aralarında ihtilaf olduğunda, bir haksızlıkla karşı karşıya geldiklerinde haklarını arama hakkına sahip değiller şu anda" diye konuştu.