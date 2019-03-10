HABER

Karamollaoğlu: Aramıza düşmanlık sokmaya kimsenin hakkı yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 18:49 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Elbette ittifak yapılabilir.

Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Elbette ittifak yapılabilir. Biz bu sefer ittifakın içerisinde yer almadık; ama ısrarla bizi hep 'millet ittifakı'nın içerisine koymaya çalışıyorlar. Bu memleket hepimizin. Aramıza düşmanlık sokmaya kimsenin hakkı yok" dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, Trabzon'da, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Beşirli Spor Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Karamollaoğlu, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu. Karamollaoğlu, "İktidar partisine bakın. Ne yazık ki kucaklaşma yerine kutuplaşmayı tercih ediyorlar, ötekileştiriyorlar. Kendileri vatansever, geride kalanlar vatan haini gibi. Şimdi geri adım atmaya başladılar, 'Biz bunu sadece yöneticiler için dedik' diye. Onların peşinden gidenler ne olacak? Dün Antalya'da hale gitmiştim. Bizi karşılayanlar biraz güle oynaya biraz da üzülerek 'Vatan hainlerinin merkezine hoş geldiniz' dediler. Neden? Çünkü üzülmüşler. Kendilerine böyle bir yaftanın vurulmasından rahatsız olmuşlar. Farkında bile değil iktidar. Kucaklaşma, adalet sağlanmadan olmaz. İnsanlar aralarında ihtilaf olduğunda, bir haksızlıkla karşı karşıya geldiklerinde haklarını arama hakkına sahip değiller şu anda" diye konuştu.

'BENİM ÖMRÜM HEP PROJELERLE GEÇTİ'

Türkiye'de işsizlik sorunu olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "4 milyon insan işsiz. 2 milyon insan da cebine 400- 500 lira para konulduğu için iş talebinde bulunmuyor. Onların işleri var gibi görünüyor. Yani 6 milyon kişi işsiz. 6 milyon işsizi olan bir ülkede ekonomi iyiye gidiyor demek için insanın gözünün kör olması lazım. Nasıl çözeceksiniz bunu? Bugünkü şartlarla bunu çözemezsiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak diyor ki '2,5 milyon insana iş bulacağız'. Nasıl bulacakmış? 26 milyar liralık yatırım yapacaklarmış. Bu işe tahsis etmişler. Benim ömrüm hep projelerle geçti, sanayi tesisleri kurmakla kuranlara destek vermekle geçti. Ben şunu biliyorum ki ekonomide kriz olmadan, Türk lirası değer kaybetmeden önce 1 milyonluk yatırım yaparsanız 3- 4 kişi iş imkanına kavuşurdu. Şimdi bu rakam 1- 2 kişiye düştü. Yani siz 1 milyon insana iş bulmak istiyorsanız 1 trilyon lira yatırım yapmanız icap eder. 26 milyar lira ile bu işi çözemezsiniz" dedi.

'ERDOĞAN KİMİN OYLARINA TALİPSE BEN DE O OYLARA TALİBİM'

Yerel seçimde hiçbir ittifakta yer almadıklarını belirten SP lideri Karamollaoğlu, iktidarın, kendilerini 'millet ittifakı'nın yanında gibi göstermek istediğini savunarak, şunları söyledi:

"Elbette ittifak yapılabilir. Biz bu sefer ittifakın içerisinde yer almadık; ama ısrarla bizi hep 'millet ittifakı'nın içerisine koymaya çalışıyorlar. Bu memleket hepimizin, aramıza düşmanlık sokmaya kimsenin hakkı yok. Ben dedim; şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin oyuna talipse ben de o oylara talibim. Sen talip olursan vatanseversin, biz olursak 'hain' diye göstereceksin. Buna kimsenin hakkı yok. Dışarıda ciddi problemler var. Dış politikayı beceremediler. Yalnız kaldık, dostumuz yok."

PARTNER'Ne erkek ne de kadınım''Ne erkek ne de kadınım'
Erdoğan: "Terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" (1)Erdoğan: "Terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" (1)
Karamollaoğlu: Aramıza düşmanlık sokmaya kimsenin hakkı yokKaramollaoğlu: Aramıza düşmanlık sokmaya kimsenin hakkı yok

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Taksim'de ezana ıslıklarla terbiyesizlik yaptılar

Erdoğan: Taksim'de ezana ıslıklarla terbiyesizlik yaptılar

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Bahçeli: Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır

Bahçeli: Caniler ve cahil ruhlular...

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 sisteminin ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması: Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.