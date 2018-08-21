Karamollaoğlu bayram namazını Ankara'da kıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş açılmasına ilişkin, "Milletimiz de zaten bunlara itibar etmiyor, çok münferit hadiseler, üzerinde de durmamak gerekiyor." dedi.

Karamollaoğlu, bayram namazını partisinin genel merkezi yanındaki Hamidiye Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaşan Karamollaoğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dünyanın birçok yerinde istenmeyen gelişmelerin yaşandığını belirten Karamollaoğlu, İslam aleminin de kendi içinde sıkıntılarının olduğuna işaret etti.

Yemen'de yaşayanların bir katliamla karşı karşıya kaldıklarını, Suriye'de ise endişeli bekleyişin sürdüğünü ifade eden Karamollaoğlu, "Bunların hepsi üzüntü verici. İslam aleminin başındaki liderlerin hepsi, Türkiye başta olmak üzere elbette akan bu kanın durması ve Müslümanların derlenip toplanmaları için ellerinden gelen gayreti göstermekle mükellefler." ifadelerini kullandı.

Huzur ortamına karşı birilerinin araya fitne sokmaya çalıştığını, bunun da küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, hem İslam'a hem de Müslümanlara karşı saldırılar yapıldığına dikkati çekti.