Karamollaoğlu: Biz AK Parti’yi değil, yanlış politikalarını eleştiriyoruz

Arda ERDOĞAN- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Herkes bilmeli ki biz AK Parti’yi değil, yanlış politikalarını eleştiriyoruz. Saadet Partisi hiçbir kimsenin, hiçbir partinin hasmı veya düşmanı değildir. Biz partileri değil politikaları eleştiririz. Biz kişileri değil, zihniyetleri eleştiririz" dedi.

Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen Saadet Partililer, sabahın erken saatlerinde Ankara'ya ulaştı. Binlerce SP'li salonu doldururken, Ankara Spor Salonu'nun etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kongrede Kurucu Genel Başkan Recai Kutan, eski Genel Başkan Mustafa Kamalak, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, SP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, SP Genel Başkan Yardımcıları ve delegeler hazır bulundu. Kongreye, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Kelleci ve Rıfat Melih Aktaş, DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Kars, HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Şahin ve Hüseyin Yılmaz ile sendika, oda ve STK temsilcileri de katıldı.

PARTİ PROGRAMI VE TÜZÜĞÜ YENİLENECEK

SP'nin 7'nci olağan kongresi için 'Gelecek Saadet İle Gelecek' sloganı belirlendi. Partinin Genel İdare Kurulu (GİK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri bu kongrede seçilecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 2'nci kez tek aday olacağı kongrede bin 200 delegenin oy kullanması bekleniyor. Öte yandan, kongre ile SP bünyesinde 20 farklı politika kurulu oluşturulacak, parti programı yenilenecek ve parti tüzüğü değiştirilerek. Tüzük, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun hale getirilecek.

MESUT DOĞAN DİVAN BAŞKANI OLDU

SP Lideri Karamollaoğlu, salona girdiği sırada katılımcılar tarafından coşkuyla karşılandı. SP lideri Karamollaoğlu salonu selamladıktan sonra kongre divanı oluşturuldu. 7'nci Olağan Kongre'nin Divan Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Divan Başkan Yardımcısı Genel Merkez Denetçisi Fetullah Erbaş oldu. Divan katipliklerine ise, GİK Üyeleri Samet Sami Temel, Mustafa Balta, Bülent Kaya, SP İzmir İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan, SP Ordu İl Başkanı Erkan Temiz, SP Malatya İl Başkanı Osman Cemali Marasalı, SP Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, SP Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt ve Delege Salih Berber getirildi.

'ADALET OLGUSU İFLAS ETMİŞ'

Kongre divanının teşekkülünün ardından konuşan Karamollaoğlu, sözlerine başlarken Necip Fazıl Kısakürek'in 'Zindandan Mehmed'e Mektup' ve Nazım Hikmet'in 'Davet' şiirlerini okudu. Daha sonra birlik ve beraberlik mesajları veren Karamollaoğlu, konuşmasında AK Parti hükümetini eleştirdi. Bugünün tarihi olan 3 Kasım'ın altını çizen Karamollaoğlu, 3 Kasım 2002'de AK Parti'nin iktidara geldiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Milletimiz 3 Kasım 2002'de AK Parti'ye temelde 5 şeyi gerçekleştirmek üzere oy vermişti. Neydi bunlar? Müreffeh bir Türkiye. Güçlü bir Türkiye. Özgür bir Türkiye. Öncü bir Türkiye. Adaletin hakim olduğu bir Türkiye. Peki, bugün nasıl bir Türkiye ile karşı karşıyayız? Ekonomiden ekolojiye, adaletten demokrasiye, tarımdan sanayiye, eğitimden dış politikaya sürekli savrulan bir Türkiye var. Yaklaşık 500 binin üzerinde çiftçinin tarımı bıraktığı, 3 milyon hektardan fazla tarım arazisinin betona, inşaata kurban edildiği bir Türkiye var. Cumhuriyet tarihinde ilk kez, borçlanabilmek için 'Borçlanma Genel Müdürlüğü' kurmak zorunda kalmış bir Türkiye var. Komşularla sıfır sorun diye yola çıkıp, sorunlu olmadığı tek bir komşusu kalmayan bir Türkiye var. Olağanüstü halin olağan hale geldiği, baskı ve tahakkümün arttığı, farklı ve muhalif seslerin susturulduğu, devletin omurgasını oluşturan kurumların yıpratıldığı bir Türkiye var. Eğitimi yazboz tahtasına dönmüş, Aile yapısı, toplumsal bağları zayıflamış bir Türkiye var. Gençlerin gelecekten ümidini kestiği, Yarınlara dair umutların tükendiği bir Türkiye var."

Karamollaoğlu, "AK Parti'nin ne yazık ki Türkiye’ye verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Yorgundur, Türkiye’yi de yormaktadır. Bitkindir. Herkes bilmeli ki biz AK Parti’yi değil, yanlış politikalarını eleştiriyoruz. Saadet Partisi hiçbir kimsenin, hiçbir partinin hasmı veya düşmanı değildir. Biz partileri değil politikaları eleştiririz. Biz kişileri değil, zihniyetleri eleştiririz" dedi.

Kürt meselesini hak ve adalet ekseninde çözeceklerini belirten Karamollaoğlu, Kürtlerin ve Türklerin aynı dinin mensubu ve ortak tarihin çocukları olduğunu söyledi. Kürt'ün Türk diye, Türk'ün de Kürt diye bir sorunu olmadığını aktaran Karamollaoğlu, "Çözümü sadece güvenlik eksenli politikalarda aramak meseleyi anlamamaktır. Çözüm arayışları sosyal, siyasi, psikolojik, ekonomik ve benzeri alanlarda yapılacak güçlü reformları da içermelidir. İnanıyoruz ki; huzur ve barış, kan dökerek değil ter döker ve dil dökerek tesis edilebilir" diye konuştu.

'EYT'LİLERİN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ'

Büyük binalar yapmanın değil, büyük insanlar yetiştirmenin mücadelesini verdiklerini vurgulayan Karamollaoğlu, "Esnafın, köylünün, çiftçinin, açlık sınırının altında maaşa mahkum edilen emeklinin, emekli olamayan EYT'lilerin mücadelesini veriyoruz. Eli nasırlı, yüreği hüzünlü Anadolu insanının mücadelesini veriyoruz. Hak yiyenlerin değil, hakkı yenenlerin mücadelesini veriyoruz. Bütün insanlığın saadeti için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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