Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz çözüm bekliyoruz. Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki şu ülkenin içinde bulunduğu problemlere siz çözüm üretin. Ama en ufacık bir sinyal yok" dedi.

SP Genel İdare Kurulu toplantısı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Karamollaoğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, AK Parti'nin ciddi bir yenilgiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. AK Parti'nin bu yenilgiden ders alması gerektiğini kaydeden Karamollaoğlu, "İstanbul seçimleri sadece bir ikazdır. Daha 2 ay dolmadan 800 bin fark yemek ne demektir ya? Uyanın Allah aşkına. Ama millet artık uyanmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanının bu alınan sonuçtan tam manasıyla, ülke menfaatlerini dikkate alarak bir netice çıkarabildiği kanaatinde değiliz. Şu anda hangi sahaya eğilsek; ekonomi, ekonominin her alt başlığı bir problemle karşı karşıya bırakıyor bizi" dedi.

'TRUMP NASIL YUMUŞADI?'

Karamollaoğlu, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin, "S-400'ler aklımızda olmayan soruları gündeme getiriyor. S-400'leri almaktan vazgeçmiyoruz, kullanıp kullanmayacağımız belli değil. 'Radarı kapalı olacakmış' diye bir iddia var. Kim bunu reddederse etsin, ben de şunu soruyorum; Trump nasıl yumuşadı?" diye konuştu.