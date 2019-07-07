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Karamollaoğlu: Biz çözüm bekliyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2019 13:54 | Son Güncelleme

  Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz çözüm bekliyoruz.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz çözüm bekliyoruz. Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki şu ülkenin içinde bulunduğu problemlere siz çözüm üretin. Ama en ufacık bir sinyal yok" dedi.

SP Genel İdare Kurulu toplantısı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Karamollaoğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, AK Parti'nin ciddi bir yenilgiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. AK Parti'nin bu yenilgiden ders alması gerektiğini kaydeden Karamollaoğlu, "İstanbul seçimleri sadece bir ikazdır. Daha 2 ay dolmadan 800 bin fark yemek ne demektir ya? Uyanın Allah aşkına. Ama millet artık uyanmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanının bu alınan sonuçtan tam manasıyla, ülke menfaatlerini dikkate alarak bir netice çıkarabildiği kanaatinde değiliz. Şu anda hangi sahaya eğilsek; ekonomi, ekonominin her alt başlığı bir problemle karşı karşıya bırakıyor bizi" dedi.

'TRUMP NASIL YUMUŞADI?'

Karamollaoğlu, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin, "S-400'ler aklımızda olmayan soruları gündeme getiriyor. S-400'leri almaktan vazgeçmiyoruz, kullanıp kullanmayacağımız belli değil. 'Radarı kapalı olacakmış' diye bir iddia var. Kim bunu reddederse etsin, ben de şunu soruyorum; Trump nasıl yumuşadı?" diye konuştu.

'KÖPRÜLER, YOLLAR, TÜNELLER HEPSİ SIRTIMIZA YÜK'

Önümüzdeki 4 sene seçim olmayacağını hatırlatan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Biz çözüm bekliyoruz. Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki şu ülkenin içinde bulunduğu problemlere siz çözüm üretin. Ama en ufacık bir sinyal yok. En iyi yaptıkları iş sağlıktı, şimdi yüzlerine, gözlerine bulaştırdılar. Çünkü öyle bir yükün altına girdiler ki; bu millet bu yükü kaldıramaz. Köprüler, yollar, tüneller hepsi sırtımıza yük. Günde bir uçağın indiği havaalanına, 'senede bir buçuk milyon yolcu gelecek' diye taahhütte bulunmuşlar. Böyle bir mantık olur mu?"

MERKEZ BANKASI ELEŞTİRİSİ

Karamollaoğlu, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınma nedeninin ‘faizleri indirmemesi’ olup olmadığı yönündeki soruya, şöyle yanıt verdi:

"Faiz bir sistem meselesidir. Faizin içinde bütün faaliyetlerinizi yürütürken; indirip, çıkarmak sizim politikalarınızla alakalıdır, MB başkanıyla değil. Bizim de bugüne kadar söylemek istediğimiz bu, gerçekleri görün. Bu MB başkanının tavrından kaynaklanmıyor, sizin politikalarınızın yanlışlığından kaynaklanıyor. Niye Amerika'da faiz yüzde 2? Merkez Bankası başkanları çok becerikli olduğundan dolayı mı? Niye Avrupa'da çok düşük, bazı yerlerde eksi faiz. Arkadaşlarımız hala bunu idrak etmediler. Ekonomi başına koyduğunuz adamların şahsından dolayı ne düzelir, ne bozulur. Sizin uyguladığınız politikalar sebebiyle düzelir veya bozulur. Onun için biz 'liyakat' diyoruz. Ehil insanı koyacaksınız, o zaman düzelir."

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