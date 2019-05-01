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Karamollaoğlu: Bizim camiye karşı olmamız düşünülemez (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 16:33 | Son Güncelleme

MANSUR YAVAŞ'I ZİYARET ETTİ Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karamollaoğlu: Bizim camiye karşı olmamız düşünülemez (2)

MANSUR YAVAŞ'I ZİYARET ETTİ
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karamollaoğlu'na, Saadet Partisi Teşkilat Başkanı Mesut Doğan ile Sivil Toplum Kuruluşu ve Halkla İlişkiler Başkanı Birol Aydın eşlik etti. Başkan Mansur Yavaş, Karamollaoğlu'nu kapıda karşıladı. Yavaş ile Karamollaoğlu, daha sonra makam odasına geçerek bir süre görüştü. Görüşme sonrası Karamollaoğlu ve Yavaş açıklamada bulundu.
'ANKARA'YA LAYIK OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'
Mansur Yavaş, Karamollaoğlu'nun eski belediye başkanı olduğunu hatırlatarak uyarılarını dikkate alacaklarını söyledi. Yavaş, "Genel başkanımız bugün hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin de eski bir belediye başkanı olması nedeniyle belediye çalışmalarına ilişkin bir takım uyarılarını bize bildirdiler. Biz de bütün Ankaralıya layık bir belediye başkanı olmak için çalışacağız. Ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduk kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
'KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUM'
Karamollaoğlu, Mansur Yavaş'a görevinde başarı dileyerek, Ankara'nın önemli bir il olduğunu kaydetti. Karamollaoğlu, "Buraya da belediyecilikte tecrübesi olan bir arkadaşımız gelmiş olması bizim daha güzel hizmetlerin yapılacağına olan inancımızı artırdı. Ben de Ankara’da yaşadığım için belediye hizmetlerini kullanıyorum. Tekrar kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Karamollaoğlu: Bizim camiye karşı olmamız düşünülemez (2)Karamollaoğlu: Bizim camiye karşı olmamız düşünülemez (2)

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