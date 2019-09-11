İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim için annelerin evlat acısı, her türlü tartışmanın üstündedir. Bu sebeple Diyarbakır'da evlatları için mücadele eden annelerin bu duruşlarının karşılık bulmasını temenni ediyor, annelerin sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesini gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Karamollaoğlu, "ABD askerleri ile bizim askerlerimiz beraberce devriye geziyorlar. ABD'nin olduğu hiçbir yer ne güvenlidir ne de huzurludur" dedi.

'ANNELERİN ACISINI YÜREKTEN PAYLAŞIYORUM'

Karamollaoğlu, 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 39 yıl geçtiğini, Türkiye'nin bu tür kalkışma ile bir daha karşılaşmaması temennisinde bulundu. Kendisinin de 12 Eylül mağduru olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, şöyle konuştu: