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Karamollaoğlu: Bu süreçte sadece 'Türkiye ittifakı'ndan bahsetmeliyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 14:59 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili, "'Cumhur ittifakı', 'millet ittifakı' söylemi şu anda hiç fayda sağlamaz.

Karamollaoğlu: Bu süreçte sadece 'Türkiye ittifakı'ndan bahsetmeliyiz

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili, "'Cumhur ittifakı', 'millet ittifakı' söylemi şu anda hiç fayda sağlamaz. Bu süreçte sadece 'Türkiye ittifakı'ndan bahsetmeliyiz" dedi.
SP lideri Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, Fırat'ın doğusunda 'Barış Pınarı Harekatı'nın kararlılıkla yürütüldüğünü, Mehmetçiğin bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için hassas davrandığını kaydetti. Harekat süresince birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, "Bu harekat Kürt kardeşlerimize karşı değil terör örgütlerine karşı yapılmaktadır. Bu süreç birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan anlardan biridir. Bu birlikteliğin sürekli olması, hiç kimsenin yaşanan hadiselere partizanca yaklaşmamaya gayret göstermesi elzemdir. Bu operasyon üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen varsa bilmeli ki şehitlerimizin ruhu incinir. 'Cumhur ittifakı', 'millet ittifakı' söylemi şu anda hiç fayda sağlamaz. Bu süreçte sadece 'Türkiye ittifakı'ndan bahsetmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanı bunu geçmişte ifade etti. Ümit ediyorum, bunu hatırlar ve önemser. Buna ihtiyacımız var" diye konuştu.
'HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR'
Türkiye'nin harekat boyunca uluslararası sahada yeteri kadar destek bulamadığını, bunun nedenlerinin araştırılıp, üstesinden gelinmesi gerektiğini kaydeden Karamollaoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) konseyine aday gösterilen ülke, bugün o desteği bütünüyle neredeyse kaybetti. Bu bize karşı yürütülen kampanyanın bir göstergesi de olabilir, kendimizi anlatamamamız ve takındığımız bazı yanlış tavırlardan da olabilir. Sadece iktidara düşen bir görev değil, hepimize görev düşmektedir" dedi.
'TRUMP ORTA DOĞU'DA KARGAŞA İSTİYOR'
Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan SP lideri Karamollaoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın harekata ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:
"Trump, ABD'nin ne kadar kaypak bir politika izlediğinin göstergesi. Trump Orta Doğu'da kargaşa istiyor ve çatışmaların çıkmasına vesile oluyor sonra bunların bitmesi için çaba gösterirmiş gibi yapıyor. Bakın, PYD ile ilgili görüşleri nasıl oraya buraya gitti? Filistin ile ilgili görüşleri, onların aleyhine oldu. Türkiye ile ilgili attığı fikirlerin hiçbirinde de istikrar yok. ABD'nin politikaları gerçekleşiyor."

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