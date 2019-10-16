Karamollaoğlu: Bu süreçte sadece 'Türkiye ittifakı'ndan bahsetmeliyiz

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili, "'Cumhur ittifakı', 'millet ittifakı' söylemi şu anda hiç fayda sağlamaz. Bu süreçte sadece 'Türkiye ittifakı'ndan bahsetmeliyiz" dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, Fırat'ın doğusunda 'Barış Pınarı Harekatı'nın kararlılıkla yürütüldüğünü, Mehmetçiğin bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için hassas davrandığını kaydetti. Harekat süresince birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, "Bu harekat Kürt kardeşlerimize karşı değil terör örgütlerine karşı yapılmaktadır. Bu süreç birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan anlardan biridir. Bu birlikteliğin sürekli olması, hiç kimsenin yaşanan hadiselere partizanca yaklaşmamaya gayret göstermesi elzemdir. Bu operasyon üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen varsa bilmeli ki şehitlerimizin ruhu incinir. 'Cumhur ittifakı', 'millet ittifakı' söylemi şu anda hiç fayda sağlamaz. Bu süreçte sadece 'Türkiye ittifakı'ndan bahsetmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanı bunu geçmişte ifade etti. Ümit ediyorum, bunu hatırlar ve önemser. Buna ihtiyacımız var" diye konuştu.