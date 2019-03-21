Karamollaoğlu: Bugünkü iktidarın seviyesi dışarıda sıfıra indi

Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Mersin'de hükümeti eleştirerek, "Bugünkü iktidarın seviyesi dışarıda sıfıra indi. Kimse itibar etmiyor, sözüne güvenmiyor. Bundan önce hangi sözü vermişlerse çiğneyip attılar" dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin il başkanlığınca Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantıda partililere seslendi. Sözlerine seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek başlayan Karamollaoğlu, "Öyle bir seçime gidiyoruz ki, şartlar dengeli değil. Hükümet insafsız bir tarzda sadece bize saldırmakla kalmıyor, devletin bütün imkanlarını kendisi için kullanıyor. Bize karşı ne yazık ki çok haksız bir mücadele yürütülüyor ama şundan memnunuz. Halkımız insanımız seçmenimiz gerçekleri görüyor. Bundan dolayı da haksızlıkların karşısında bize teveccüh biraz daha artıyor" diye konuştu.

'KİMSE İTİBAR ETMİYOR'

Türkiye'de en çok adalete ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Ne beklendiğini ülkemizde görüyorum. En çok eksikliğini duyduğumuz husus adalet. Bir sıkıntımız olduğu zaman adalet mekanizmasına müracaat ettiğimizde gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmayacağından emin değil. Hakimlerimiz baskı altında. Devlet böyle yönetilmez. Bugünkü iktidarın seviyesi dışarıda sıfıra indi. Kimse itibar etmiyor, sözüne güvenmiyor. Bundan önce hangi sözü vermişlerse çiğneyip attılar" dedi.