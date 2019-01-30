Karamollaoğlu: “Dünya’nın en stratejik ülkesi Türkiye’dir”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Stratejik bölgeleri de işgal etmek istiyorlar. Türkiye 3 kıtanın ortasında. Dünya’nın en stratejik ülkesi Türkiye’dir” dedi.

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu partisinin düzenlediği “Kırıkkale İçin Çare Var” konferansına katıldı. Karamollaoğlu, “Çin hızla Amerika’ya yaklaşıyor. Bundan dolaylı da Amerika bir karar alırken Çin’i dikkate almak mecburiyetinde bizi değil. Rusya’yı değil Çin’i elbette Rusya’nın da bir özelliği var. Çünkü oda teknolojik yönden Amerika ile boy ölçülecek kadar bir güççe sahip. İşte bu ülkelerin özellikle güçlü ülkeler dünya politikasının belirlenmesinde etkililer” dedi.

Dünya’da ciddi gelişmelerin olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Siyaseten de bu güçlü ülkeler, kendi hakimiyetlerini kurabilmek için bazı politikalar üretiyorlar. Bu güç dengeleri tabi kaynakları paylaşmak istiyor. Yani enerji maddelerini. Bu onlar için olmazsa olmaz. Stratejik bölgeleri de işgal etmek istiyorlar. Türkiye 3 kıtanın ortasında. Dünya’nın en stratejik ülkesi Türkiye’dir. Onun için de Türkiye üzerinde tahakküm kuran bir güç ben dünyaya hâkim olurum diyor. Amerika gitti mesela Afganistan’ı işgal etti. Amerika’nın dünyadaki en büyük üssü Afganistan’da. Bütün askeri teçhizat var. Bakımını yapan 2 bin, 3 bin tane Amerikan askeri var. Yeri geldiği zaman orayı tam faal bir üs haline getirebilir. Niye? Çünkü stratejik yerlere hakim olmak istiyor” ifadesini kullandı.