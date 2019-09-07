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Karamollaoğlu: Farklı fikirlerde olanlar huzur içinde yaşayabilmeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

  SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Farklı fikirlerde ve kanaatlerde olan, zıt inançlara sahip olanlar bile bir ülkede huzur içinde yaşayabilmeli, fikirlerini ve düşüncelerini teröre başvurmadan ifade edebilmeliler" dedi.

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Farklı fikirlerde ve kanaatlerde olan, zıt inançlara sahip olanlar bile bir ülkede huzur içinde yaşayabilmeli, fikirlerini ve düşüncelerini teröre başvurmadan ifade edebilmeliler" dedi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Ankara'da otelde gerçekleştirilen il başkanları toplantısında konuştu. Karamollaoğlu, memleketin problemlerinin belli olduğunu ifade ederek, "Adalet, adeta bir numaralı meselemiz, adalet bir kişinin dudağı arasında. Onun söylediği hüküm haline geliyor ve icra ediliyor. Fikir ve düşünce hürriyetine her şeyden daha çok önem veren Sayın Cumhurbaşkanı, okuduğu bir şiirden dolayı hapse girmiş bundan dolayı adalet duygusunu iyice özümsemiş ve benimsemişti. Hep adaletten bahsediyordu, şimdi de adaletten bahsediliyor ama onun o zamanki terennüm ettiği adaletten eser kalmadı. Onun okuduğu şiirleri değil belki bizim de hoşumuza gitmeyen şiirleri okuyanlar şimdi hemen hapse sokulabiliyorlar" dedi.

'KAFTANCIOĞLU'NUN CEZASINA SEVİNENLER VAR'

Farklı fikirde olanların kendi fikir ve düşüncelerini terennüm etmekte endişe duyduklarını ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Israrla söylüyoruz. Adalet sizin hasmınıza gösterdiğiniz adalet duygusuyla ölçülür. Siz hasmınızı acımasızca, temel adalet kurallarını bir kenara iterek ezmeye kalkarsanız orada adaletten bahsedilmez. Adaletin tesis edilmesi ise kucaklaşmayı gerektirir. Farklı fikirlerde ve kanaatlerde olan, zıt inançlara sahip olanlar bile bir ülkede huzur içinde yaşayabilmeli, fikirlerini ve düşüncelerini teröre başvurmadan ifade edebilmeliler. Son olarak Sayın Kaftancıoğlu hakkında geçmişte söylediği birtakım sözlerden dolayı ağır bir ceza geldi. Buna sevinenler, alkışlayanlar var. Peki onu sevenler, onu alkışlayanlar ne olacak?"

'BU FİKİR HÜRRİYETİ DEĞİLDİR'

Karamollaoğlu, yüz binlerce Kanun Hükmünde Kararname mağdurları olduğunu savunarak "Kim bunların hakkını koruyacak? Fikir hürriyeti muhalefeti tenkit etme hürriyeti değildir. Fikir hürriyeti yanlış yapanı tenkit ettiğin zaman vardır, yoksa yoktur. 'İktidarla ilgili hiçbir şey söylemeyin, huzur bozuluyor, susun'. Bu fikir hürriyeti, demokrasi değildir. Bu arkadaşlar önce bunu anlamak mecburiyetinde" dedi.

'MEŞRU ZEMİNE DÖNMEKDİKÇE BU GİDİŞATI ÖNLEYEMEZSİNİZ’

Yerel seçimlerde belediyelerde birtakım değişiklilerin olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Bu neyi gösteriyor? Bu, halkın artık bu gidişata razı olmadığını gösteriyor. AK Parti iktidarı geçmişte tek başına geldi. Bu millet hiçbir partiye nasip olmayan bir süreyi AK Parti iktidarına tanıdı ama artık yoruldular. 'Metal yorgunluğu var' diye kendilerini de içeride yavaş yavaş tenkit eden veya onların kamuoyunda iyi bir şekilde temsil edilmesine mani olduklarını zannettikleri kişileri uzaklaştırdılar. Kendi içlerinde bir mağdurlar ordusu meydana getirdiler. Bundan dolayı da AK Parti şu anda çatlıyor. Önleyemezsiniz, meşru zemine dönmedikçe bu gidişatı önleyemezsiniz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karamollaoğlu'nun salona girişi
-Genel detaylar
-İl başkanlarından detaylar
-Karamollaoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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