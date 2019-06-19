Karamollaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "AK Parti'den bir kopuş var belli. AK Parti'nin, kuruluş felsefesinden uzaklaştığı kanaati var. Biz de bu arkadaşlardan büyük bir kısmıyla görüşüyoruz." dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, Şişli'deki bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve yargılandığı davanın duruşması sırasında vefat eden Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Milli Gazeteyi ziyaret etmesine ilişkin soru üzerine Karamollaoğlu, "Sayın Binali Yıldırım'ın ziyaretini, kendisinin üslubunu özellikle de gösterdiği nezaketi takdirle karşılıyorum. Bu havanın yumuşaması için olması gereken bir üslup. Zaten ilk defa çok uzun bir aradan sonra en azından iki adayın bir televizyon programında karşı karşıya gelip meseleleri tartışmaları takdire şayan. Oradaki eksiklik, sanki bir seçime gidiyoruz ama iki aday varmış başka kimse yokmuş gibi bir havanın olması. Bunu doğru bulmuyorum ama yaklaşımını isabetli buluyorum." ifadelerini kullandı.

"Yıldırım'ın tavrı nasıl sandığa yansır?" sorusuna ise Karamollaoğlu, bu ziyaretin önemli olduğunu ancak kısa dönemde sandığa yansımasını beklemediğini söyledi. Karamollaoğlu, "Bu tavır havayı yumuşatma açısından önemli. Binali Bey, 'Kavga etmemeliyiz, birbirimizin çayını içmeliyiz' diyor." değerlendirmesinde bulundu. Saadet Partisi'nin adayının seçimden çekilip çekilmeyeceğinin sorulması üzerine Karamollaoğlu, böyle bir durumun gündemlerinde olmadığını ifade etti. Karamollaoğlu, "Niye aday koyduk neden aday çekeceğiz? Biz siyasi bir partiyiz." dedi. - "Rakipler düşman değildir" 19 Mayıs'ta siyasi parti liderlerinin Samsun'da bir araya gelerek fotoğraf vermesini değerlendiren Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı 'Türkiye İttifakı' tabirini gündeme getirdi. Bütün siyasi parti başkanları davet edildi o gün için. Bunu hangi gerekçe ile olursa olsun önemli bir adım olarak görüyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Biz birbirimizin düşmanı değiliz. Rakipler düşman değildir." diye aktardı. 23 Haziran'da yapılacak seçimde, oylarının artmasını beklediklerini ifade eden Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"103 bin oy almıştık. 103 bin seçmenimizin bir miktar artacağını ümit ediyoruz. Ama 'Sadece oylarımızı artırmak maksadıyla biz bu seçime girdik' ya da 'Bir tarafa zarar verip bir tarafı desteklemek için seçime girdik' kanaatini taşımadan seçime girmeyi görev biliyoruz. AK Parti yola çıktığı dönemdeki prensiplerini ve ideallerini politikalarına yansıtamadı. Yola çıktığı arkadaşlarının büyük bir kısmıyla 'beraber ıslandık yağmurlarda' ifadesi artık geçerli değil. AK Parti'den bir kopuş var belli. AK Parti'nin, kuruluş felsefesinden uzaklaştığı kanaati var. Biz de bu arkadaşlardan büyük bir kısmıyla görüşüyoruz. Biliyorsunuz Abdullah Bey'e biz adaylık teklifini bile götürdük ancak belli sebeplerden dolayı olamadı. Sayın Davutoğlu'nun böyle girişimleri, bazı adımları var." Yeni bir parti kurmanın, teşkilatlanmanın bugünkü şartlarda zor olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Onlara destek verenler olabilir, bilmiyorum. Bizim de bir dirsek temasımız mutlaka olur, onlar da bizimle görüşmek isteyebilir, biz de onlarla zaman zaman görüşebiliriz. Çünkü orada bir tecrübe birikimi oldu."şeklinde konuştu.