HABER

Karamollaoğlu: Gönül oya yansımadıkça değişim olmaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 00:35 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde tüm bölgelerde aday çıkaran tek parti olduklarını ifade ederek, "İktidar partisinden, milliyetçilerden, sosyal demokratlardan adalet arayanlardan Saadet Partisi'ne oy kayacak.

Karamollaoğlu: Gönül oya yansımadıkça değişim olmaz

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde tüm bölgelerde aday çıkaran tek parti olduklarını ifade ederek, "İktidar partisinden, milliyetçilerden, sosyal demokratlardan adalet arayanlardan Saadet Partisi'ne oy kayacak. Gönül oya yansımadıkça değişim olmaz. Değişim istiyorsanız oylarınızı sandıkta çevirin" dedi.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Kütahya’da düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Hükümetin politikalarını eleştiren SP lideri Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde tüm partilerden oy geleceğini söyleyerek, "İktidar partisinden, milliyetçilerden, sosyal demokratlardan adalet arayanlardan Saadet Partisi'ne oy kayacak. Gönül oya yansımadıkça değişim olmaz. Değişim istiyorsanız oylarınızı sandıkta çevirin. Tüm seçim bölgelerinde her yerde aday çıkaran ve listelerini tam olarak veren tek siyasi parti Saadet Partisi'dir. Kaybetmekten korkuyorlar. Ortak aday çıkarma formülüne başvuruyorlar. Cepsiz ceket dürüstlüğün simgesidir. Bizim belediye başkanlarımız yemeyecek ve yedirmeyecekler. Bizim belediye başkanlarımız sizin tercihinizle seçilince sizden başkasına hizmet etmeyecekler. Bütün imkanımızı üretime ve tarıma harcayacağız" diye konuştu.
Karamollaoğlu, konuşmasının ardından Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Evren’e cepsiz ceket giydirerek, ilçe belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi adaylarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Karamollaoğlu: Gönül oya yansımadıkça değişim olmazKaramollaoğlu: Gönül oya yansımadıkça değişim olmazKaramollaoğlu: Gönül oya yansımadıkça değişim olmazKaramollaoğlu: Gönül oya yansımadıkça değişim olmaz

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
CHP'de olağanüstü parti meclisi toplantısı talebi geri çekildiCHP'de olağanüstü parti meclisi toplantısı talebi geri çekildi
Tartışmalı ’Venezuela Yardım Konseri’ başladıTartışmalı ’Venezuela Yardım Konseri’ başladı

En Çok Okunan Haberler

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

Yeni Meclis Başkanı kim olacak? AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.