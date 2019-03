Karamollaoğlu: Gün, Türkiye'yi yönetenlere ihtar verme günü

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili, "Gün; Türkiye'yi yönetenlere ihtar verme günüdür, belediyelerimizi adaletsizlikten kurtarma günüdür. Biz herkesin, her kesimin oyuna talibiz. Her kesimin sesi olarak ilkeli siyasetin temsilcisiyiz. Saadet Partisi'ne verilen her oy, geleceğinize, huzurunuza verilmiş oydur" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İsabetli ve gerçekçi politika vurgusu yapan Karamollaoğlu, "Halkımızda bize karşı bir teveccühün doğduğuna şahit oluyoruz. Sadece sosyal demokratlar, sadece milliyetçiler değil AK Parti'lilerin kendilerinin içinden de 'Hay Allah razı olsun' diyen yüz binlerce, milyonlarca insanımız var. Ama bu sandığa yansır mı, o ayrı bir mesele. Bizim bütün çabamız, bunun sandığa yansımasını sağlamak. İktidarın da çabası 'Ne yapalım, hangi iftiralar başvuralım ki bu millet bunların söylediklerini dinlemesin'. Şimdi bütün çaba bunun üzerine inşa ediliyor. Başka bir politika yok. Çamur at, mutlaka izi kalır" diye konuştu.