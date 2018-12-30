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Karamollaoğlu, Hatay'da partisinin il kongresine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.12.2018 21:45 | Son Güncelleme

HATAY'da partisinin il kongresine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu mahalli seçimler de kendimiz bütün partilerin seçimlere ayrı ayrı girebilmesinin daha doğru olacağının düşüncesi ile hareket ettik" diyerek 31 Mart'taki yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarınının işaretini verdi.  Merkez Antakya ilçesindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) Salonu'nda gerçekleşen kongrede konuşan Karamollaoğlu, adaletin yerine gelmediği takdirde devletin zarar göreceğini söyledi.

Karamollaoğlu, Hatay'da partisinin il kongresine katıldı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da partisinin il kongresine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu mahalli seçimler de kendimiz bütün partilerin seçimlere ayrı ayrı girebilmesinin daha doğru olacağının düşüncesi ile hareket ettik" diyerek 31 Mart'taki yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarınının işaretini verdi.
Merkez Antakya ilçesindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) Salonu'nda gerçekleşen kongrede konuşan Karamollaoğlu, adaletin yerine gelmediği takdirde devletin zarar göreceğini söyledi. Karamollaoğlu, "Adalet mülkün temelidir, devletinde, herhangi bir müessesenin de temelidir. Adaletle oynanmaz, şahıstan şahısa değişmez. Herkes bir adalet arayışı içerisinde. Adaleti adeta hapsettiler gibi geliyor. Bunu da görüyorlar mı görmüyorlar mı bilmiyorum. Bazılar bir öç alma vasıtası gibi kullanılmasını doğru bulabilir ama biz adaletin cihanşümul olduğuna inanıyoruz. Eğer adalet yerine gelmezse devlet zedelenir kanaatindeyiz. Bundan dolayı da işin bu tarafını önemsiyoruz" dedi.
'ŞU ANDA TÜRKİYE'DE RANT KAVGASI VAR'
Bazı ittifaklar yaptıklarını ve bu ittifaklardan dolayı da hiçbir zaman pişmanlık duymadıklarını aktaran Karamollaoğlu, şöyle devam etti:
"Çünkü biz, kutuplaşmanın o ittifaklarla önünün kesildiğine inanıyoruz. Ancak biz bu mahalli seçimlerde kendimiz bütün partilerin seçimlere ayrı ayrı girebilmesinin daha doğru olacağının düşüncesi ile hareket ettik. Ve biz her yerde en iyisini yapmak için varız. Gayret göstereceğiz. Yeri gelir, dirsek temasında bulunuruz dedik. Bunu söylerken de hep mahalli yönetimlere intizar ettirdik. Biz bir şehrin ranta dayalı olarak geliştirilmesine karşıyız. Şu anda Türkiye'de rant kavgası var. Biz mutlaka bunların önünün kesilmesi alınması kanaatindeyiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu salondan ayrılırken, kongre sonunda ise mevcut İl Başkanı Mustafa Eğe, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

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Karamollaoğlu, Hatay'da partisinin il kongresine katıldıKaramollaoğlu, Hatay'da partisinin il kongresine katıldıKaramollaoğlu, Hatay'da partisinin il kongresine katıldı

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