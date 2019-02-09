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Karamollaoğlu: 'Hırsızlık yok' diyemiyor, 'bizim hırsızımız iyidir' diyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2019 05:43 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlenen tören ile partisinin Kayseri belediye başkan adaylarını açıkladı. Aday tanıtım toplantısında konuşan Karamollaoğlu, bir ilçe başkanının 'Hainlere oy vereceğinize hırsızlara oy verin' dediğini belirterek, "Bizim içimizde hırsız ve hain çıkmaz. Herkes bunu böyle bilsin. 'Hırsızlık yok' diyemiyor. 'Bizim hırsızımız iyidir' diyor. Hırsızlık yapan ilçenin problemini çözemez" dedi.

Karamollaoğlu: 'Hırsızlık yok' diyemiyor, 'bizim hırsızımız iyidir' diyor

Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman, SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, SP İl Başkanı Mahmut Arıkan ve partililer katıldı. Törende partiye yeni katılanlara rozetleri takıldı.

'31 MART SEÇİMLERİ ŞÖLEN HAVASINDA GEÇECEK'

Karamollaoğlu, "Bugün önemli bir gün. Yaklaşan mahalli idareler seçimlerinde ilçe belediye başkanlarımızı ve büyükşehir belediye başkan adayımızı açıklıyoruz. İnşallah seçimlerin hemen arkasından hepsini tebrik etmeyi Allah bizlere nasip etsin. 31 Mart seçimleri bir şölen havasında geçecek. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili önemli bir adım atacağız. Bu seçimlerde kullanacağımız oylar ülkenin geleceği noktasında işaret fişeği olacaktır diye düşünüyorum. İktidarda olanların istedikleri 1994 ruhunu biz 40-50 senedir yaşıyoruz. İnşallah onların istedikleri ruhu biz 31 Mart sonrası hayata geçireceğiz" diye konuştu.

'BU SEÇİMLERE CEPSİZ CEKETLE ÇIKALIM'

17 yıldır iktidarda bulunanlar elbette bir şeyler yaptı ki oy verenler bir şeyler bekledi. Ama artık bu iktidar bitti. Değişecekler. Neden? Ülkemizin birikmiş olan problemlerine çözüm üretemiyorlar. Yol, tünel, köprü yaptılar ama bunun yanında yolsuzluk aldı başını gidiyor. İstişare ve liyakate hiç önem verilmiyor. İşsizlik çığ gibi artıyor. Böylece yok olup gidecek miyiz? Heyecana gelmiş bir ilçe başkanı 'Hainlere oy vereceğinize hırsızlara oy verin' diyor. Bizim içimizde hırsız ve hain çıkmaz. Herkes bunu böyle bilsin. Hırsızlık yok diyemiyor. 'Bizim hırsızımız iyidir' diyor. Hırsızlık yapan ilçenin problemini çözemez. Biz gelin bu seçimlere cepsiz ceketle çıkalım. Cepsiz ceket giyilir mi? Sen herhangi bir şekilde harama tenezzül etmeyeceksen cepsiz bir ceketle bu memlekete 5 sene hizmet edersin. Onun için dürüst başkan, dürüst yönetim diyoruz. Onun için biz başkayız. Biz bu ideallerimizi 50 senedir söylüyoruz" dedi.

ADAYLAR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mahmut Arıkan, Melikgazi: Sinan Aktaş, Kocasinan: Haşim Özçelik, Talas: Harun Toprak, Hacılar: Erdal Altun, Pınarbaşı: Vacit Kip, Develi: Abdullah Akkuş, İncesu: Orhan Kaya, Sarıoğlan: İbrahim Turgut, Tomarza: Ömer Yerli, Bünyan: Hakan Çelik, Özvatan: Vedat Ali Tur, Akkışla: Abdullah Çağrı Elgün, Yeşilhisar: Yavuz Mercan, Felahiye: Sinan Taşçı ve Sarız ilçesi Muharrem Çelik olarak gösterildi.

(DHA)

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Saadet Partisi temel karamollaoğlu Kayseri

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