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Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2019 10:32 | Son Güncelleme

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde seçilecek adayların, kurallar doğrultusunda hizmet edeceğini belirterek, "Ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz, ne de israf edeceğiz.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde seçilecek adayların, kurallar doğrultusunda hizmet edeceğini belirterek, "Ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz, ne de israf edeceğiz. Hizmette partizanlık yapmayacağız" diye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Türkiye’nin Geleceği İçin Çare Var' buluşması kapsamında, partisinin Yozgat il teşkilatı tarafından düzenlenen konferansa katıldı. Karamollaoğlu, yaptığı konuşmada, siyasi ve ekonomik gelişmelere, dış politika konularına değindi. Temel Karamollaoğlu, Adapazarı’nda bulunan Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesinin yanlış bir karar olduğunu ifade ederek, "Maalesef ortalık ısınıyor, kendi silahımızı, kendi teknolojimizi geliştirmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu. 'BELEDİYECİLİKTE İŞİ EHLİNE VERECEĞİZ' Yerel seçimlerde seçilecek Saadet Partili adayların, belirledikleri kurallar doğrultusunda hizmet edeceğini belirten Karamollaoğlu, "Belediyecilikte biz işi mutlaka ehline vereceğiz. Biz belediyede, bize emanet edilen paraya ve belediye mülküne yetim malına sahip çıkar gibi çıkacağız. Ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz, ne de israf edeceğiz. Hizmette partizanlık yapmayacağız. Kapımızı herkese açık tutacağız. Bize oy veren vermeyen, bir derdi varsa, gelecek ve kucaklaşacağız" diye konuştu.

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Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağızKaramollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız
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