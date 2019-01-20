HABER

Karamollaoğlu, hükümeti eleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 20:45 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de partisinin aday tanıtım toplantısına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuşmasında hükümete yüklendi, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını söyledi.

Karamollaoğlu, hükümeti eleştirdi

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de partisinin aday tanıtım toplantısına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuşmasında hükümete yüklendi, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını söyledi.
Saadet Partisi Denizli İl Başkanlığı'nın ilçe adayları tanıtım toplantısı Bereketler Toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya katılan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuşmasında hükümete yüklendi, seçim vaatlerini açıkladı. Karamollaoğlu, asgari ücretin açlık sınırında olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan unuttu. Sofrasına simit geliyor mu bilmem ama çay mutlaka geliyordur. 2002 yılında meydanlara çıktıklarında çay simit hesabı yapardı. Niye bu hesabı şimdi yapmıyorsun? Beceremediniz arkadaş. Türkiye'nin ekonomisini geliştiremediniz, güçlendiremediniz. Fabrikaları kapatarak ekonomi güçlenmez. Tarımı öldürerek ekonomi güçlenmez. Tarım her ülkenin bir numaralı meselesidir. İktidara gelirsek ilk yapacağımız iş; ekilebilir arazilerden boş kalan 1 dönüm arazi bile boş kalmayacak" dedi.
"SEÇİM SİSTEMİNE GÜVENEMİYORUM"
Seçim sürecinde teşkilatlarının yoğun bir tempoda çalışması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Beklediğimiz neticeler ortaya çıkmayınca oturup ağlayacak halimiz yok. İnsanlar zorla yola gelmiyorlar. İnsanlar anca başlarına taş düştüğü zaman oturup dertlenmeye başlıyorlar. O taş düşmeden biz insanları uyarmakla mükellefiz. Teşkilatlarımız bunun için azimle çalışacak. Herkese ulaşacağız. Her eli sıkacağız. Herkesin gönlünü alacağız. Ama şunu da söyleyeceğiz; sadece gönül almakla bu iş olmuyor. Bu iş sandıkta bitiyor. Sandıklara sahip çıkacağız. Şu anda seçmen sandık listelerinde epeyce tereddütler gündeme getirildi. Aslında bizim seçim sistemimiz, dünyadaki en makul en güvenilir sistemlerden bir tanesiydi. Ama bu arkadaşlar göreve geldiklerinden beri o kadar çok değişiklikler yaptılar ki, güven kalmadı. Güvenemiyorum." diye konuştu.
12 İLÇENİN ADAYI BELLİ OLDU
Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından 12 ilçenin Belediye Başkan Adayları tanıtıldı. SP'den Babadağ-Bilal Osman Zeybek, Çameli-Mevlüt Sönmez, Çardak-Bürhan Tokay, Çivril-Murat Sarı, Güney-Haydar Çallıer, Honaz-Nail Şimşek, Kale-Ahmet Yılmaz, Sarayköy -Ramazan Öztürk, Serinhisar-Ömer Yağcıoğlu, Merkezefendi-Taner İzgi, Pamukkale-Ramazan Salim, Tavas-Bayram Ünlü isimleri açıklandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi adayı ise henüz açıklanmadı.

FOTOĞRAFLI

Karamollaoğlu, hükümeti eleştirdiKaramollaoğlu, hükümeti eleştirdiKaramollaoğlu, hükümeti eleştirdiKaramollaoğlu, hükümeti eleştirdi

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Selçuk'ta deve güreşi heyecanıSelçuk'ta deve güreşi heyecanı
GÜNCELLEME - Dizüstü bilgisayar yerine çakıl taşı göndereceklerdiGÜNCELLEME - Dizüstü bilgisayar yerine çakıl taşı göndereceklerdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

İstanbul Ataşehir'de silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Milli boksör Batuhan Kurt kazada yaşamını yitirdi

Milli boksörün feci ölümü!

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Göksun'da tilki dondu

Göksun'da tilki dondu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.