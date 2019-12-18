Karamollaoğlu: "Hükümetin Libya ile ilgili aldığı kararın doğru olduğu kanaatindeyiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Libya'nın Türkiye için beş asırlık birliktelik ve kardeşlik meselesi olduğunu ifade ederek, "Hükümetin Libya ile ilgili aldığı kararın doğru olduğu kanaatindeyiz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya'nın Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'ye destek veren tek ülke olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, iktidarın Libya'daki iç savaşı bitirmek amacıyla atacağı adımları destekleyeceklerini söyledi.

Karamollaoğlu, Libya'daki meşru hükümetin arkasında olduklarını vurgulayarak, "Libya bizim için beş asırlık bir birliktelik ve kardeşlik meselemizdir. Hükümetin Libya ile ilgili aldığı kararın doğru olduğu kanaatindeyiz. Çünkü Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru bir hükümet var. Bir de ona karşı direnen asker kökenli bir zat var. Ne yazık ki Batılı ülkelerin bir kısmı bu zatın arkasında durduklarını ifade ediyor. Ancak hükümetimizin bu meşru hükümetin arkasında durmasını isabetli bir karar görüyorum." değerlendirmesini yaptı.