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Karamollaoğlu: "Hükümetin Libya ile ilgili aldığı kararın doğru olduğu kanaatindeyiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2019 14:44 | Son Güncelleme

Karamollaoğlu: "Hükümetin Libya ile ilgili aldığı kararın doğru olduğu kanaatindeyiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Libya'nın Türkiye için beş asırlık birliktelik ve kardeşlik meselesi olduğunu ifade ederek, "Hükümetin Libya ile ilgili aldığı kararın doğru olduğu kanaatindeyiz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya'nın Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'ye destek veren tek ülke olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, iktidarın Libya'daki iç savaşı bitirmek amacıyla atacağı adımları destekleyeceklerini söyledi.

Karamollaoğlu, Libya'daki meşru hükümetin arkasında olduklarını vurgulayarak, "Libya bizim için beş asırlık bir birliktelik ve kardeşlik meselemizdir. Hükümetin Libya ile ilgili aldığı kararın doğru olduğu kanaatindeyiz. Çünkü Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru bir hükümet var. Bir de ona karşı direnen asker kökenli bir zat var. Ne yazık ki Batılı ülkelerin bir kısmı bu zatın arkasında durduklarını ifade ediyor. Ancak hükümetimizin bu meşru hükümetin arkasında durmasını isabetli bir karar görüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gerekirse Libya'ya asker göndeririz.' dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Karamollaoğlu, "Bize geçmişte en büyük desteği vermiş bir ülkeye yardım yapmayı bugünkü hükümet bir görev bilmeli. Libya bir iç savaşla karşı karşıya. Bu savaşı önlemek için her türlü destek verilmelidir." diye yanıtladı.

İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, iki üssün de ABD ve İsrail'in çıkarlarını koruyan merkezler olduğunu ileri sürdü.

Karamollaoğlu, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"yla ilgili de Batı'nın bu konuda bilgisinin bulunmadığını, hissi davrandığını ifade etti.

Çin'de Uygurlara yönelik korkunç işkenceler yapıldığını kaydeden Karamollaoğlu, "Bir soyun inancının, düşüncelerinin, medeniyetinin tahrip edilmesi gündemde." şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu, Türkiye'de ekonomik sorunların arttığını, asgari ücrete yapılacak zammın da enflasyonun üzerinden hesaplanması gerektiğini kaydetti.

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