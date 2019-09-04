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Karamollaoğlu: İçişleri Bakanı, belediyelerin yöneticisi değildir

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2019 17:41 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İçişleri Bakanı, belediyelerin yöneticisi değildir.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İçişleri Bakanı, belediyelerin yöneticisi değildir. Onların yanlış yapıp yapmadıklarını takip edebilir ama hâkim de değildir savcı da değildir. Kimseyi perişan etme hakkı İçişleri Bakanına verilmemiştir" dedi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde basın toplantısı düzenledi. Karamollaoğlu, adli yılın açıldığını; ancak ülkede adalete olan güvencin artacağına dair bir kanaatin henüz toplumda oluşmadığını savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adalete vurgu yaptığını söyleyen Karamollaoğlu, "Adalet sizin işe başlarken en fazla önem verdiğiniz konu. Partinizin adını dahi Adalet ve Kalkınma koydunuz; 'ama bir de bunun hayata yansımasını temin edin' dedik sesimiz duyuldu. Onun için bu noktanın Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilmesi çok önemlidir diye düşünüyorum.15 Temmuz'dan sonra başlayan süreç ile birlikte adeta at izi it izine karıştı, suçlu suçsuz ayrımı yapılmadan birçok insanın canı yakıldı. Adalet, öç alma mekanizmasını oluşturmak değildir. Yetkiyi elinde bulanlar bu tür bir zihniyete sahip olurlarsa zulme kayarlar. Gücü elinde tutmak başka bir iş adaleti tesis etmek başka bir iştir" dedi.

'BÖLGEDEKİ BARIŞI TÜRKİYE'NİN TAVRI BELİRLEYECEK'

Karamollaoğlu, iktidarın Suriye politikasında baştan beri yanlış istikamette gittiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ortadoğu'nun bu kadar karışmasına vesile oldunuz. Sizin oturup konuşmamanız yüz binlerce insanın hayatının tehlikeye atılmasına değer mi? Yüz binlerce insan sınıra dayandı. Çünkü hayatları için endişedeler ve nereye sığınacaklarını bilmiyorlar. Ruslar, Amerikalılar ve Esad aynı bölgeyi bombalıyor. Bu bölgeye kendi menfaatlerini korumak için gelen bütün dünya güçlerini bir tarafa atacaksınız. Bu bölgede yaşayan ülkeler bu bölgede barışı, huzuru temin edebilir. ABD ve Rusya buraya kendi menfaati olmazsa gelmez. Şuanda Rusya ile olan irtibat ABD ile olan irtibattan daha önemliymiş gibi gözüküyor, onun için attıkları adımı biz destekliyoruz. S-400'leri de destekledik, başka konularda da irtibat kurulmasının faydalı olduğu kanaatindeyiz; ama buradaki problemi biz bunlarla değil, İran, Suriye, Lübnan, Ürdün, Arabistan ile çözebiliriz. Başka çare yok. Bu bölgedeki barışı Türkiye'nin tavrı belirleyecek."

'İÇİŞLERİ BAKANI BELEDİYELERİN YÖNETİCİSİ DEĞİLDİR'

Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için söylediği "İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz" sözleri ile ilgili, "İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanıdır, belediyelerin yöneticisi değildir. Onların yanlış yapıp, yapmadıklarını takip edebilir; ama hâkim de değildir savcı da değildir. Kimseyi perişan etme hakkı İçişleri Bakanı'na verilmemiştir. İçişleri Bakanı huzuru sağlamakla mükelleftir. Ben bu tip çıkışları anlamıyorum. Ben üzüldüm ve inşallah bu kelimeler yanlış aktarılmıştır diye düşünüyorum" diye konuştu.

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