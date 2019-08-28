Karamollaoğlu: İktidar kriz algısını yönetme peşinde

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, Kırıkkale'de ayrıldığı eski eşi Fedai Varan tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetinin kendilerini derinden etkilediğini bildirdi. Karamollaoğlu, olayın cep telefonu ile kaydedilip, müdahale edilmediğini ve bu durumun canlarını yaktığını söyleyerek, "Bu ne kadar duyarsızlaştığımızın, ne kadar acıklı bir hale girdiğimizin en açık fotoğrafıdır diye düşünüyorum. Biz nerede bir mazlum varsa, yardım etme terbiyesine sahip olan bir milletiz ve böyle bir inanca sahibiz. Üzerinde durmamız gereken bir başka konu ise, toplumun adeta bir infial yaşıyor olmasıdır. Her gün cinayet ve vahşet haberleriyle sarsılır olduk. Bunun en büyük sebeplerini de ne yazık ki televizyon dizilerinde aramamız mümkün" dedi.

'KRİZ YOK' DEMEKLE EKONOMİ DÜZELMEZ'

Karamollaoğlu, Türkiye'de ekonomik dalgalanmaların kendilerini tereddüte sevk ettiğini söyleyerek, "Geçen hafta bahsettiğimiz benzin ve motorin zammını bu hafta bir daha konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Benzin ve motorin fiyatları sürekli olarak yükseliyor ve duracağa da benzemiyor. Krize 'yok' demekle ekonominin düzelmesi mümkün değil. İktidar kriz algısını yönetme peşinde. Türkiye'nin ihtiyacı olan kriz algısının yönetilmesi değil ekonomi yönetimidir. Ekonomi düzelmeden siz insanların algısını ne kadar düzeltmeye çalışırsanız çalışın bir gün ekonomide patlama meydana gelir" diye konuştu.

‘İNSANIN YÜREĞİ PARÇALANIYOR’

Karamollaoğlu, İdlib meselesinin çok üzücü ve içinden çıkılması zor bir mesele olarak görüldüğünü, burada en önemli konuyu 'bir katliam olmaması' olarak gördüğünü söyledi. İdlib'deki insanların zarar görmemesi gerektiğinin altını çizen Karamollaoğlu, şöyle konuştu: "Çünkü Türkiye'den gidenlerin de bir kısmı İdlib'e sığındı. Suriye'nin içinde Esad rejiminin baskısından korkanlar da İdlib'e sığındı. Şimdi İdlib'de gözüken şu; Esad rejimi buraya hakim olabilmek için maalesef Rusların da desteği ile birtakım saldırılarda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı Rusya'ya gitti, eminim ki bu konu burada da gündeme geldi. Öyle bir ortam oluşmalı ki burada yaşayan halk, bundan zarar görmeden barış sağlansın. Burada yaşayan halk katliama maruz kalmamalı. Şu anda İdlib problemi çözüm bekleyen en önemli problemlerden birisidir, güvenli bölgelerden önce, onu belirtiyim. Çünkü orada her geçen gün katliam yapılıyor. Saldırılar meydana geliyor. Allah yardımcıları olsun. İnsanın yüreği parçalanıyor. Oradaki insanlar nereye sığınacaklarını da bilmiyor."