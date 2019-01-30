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Karamollaoğlu: “İnşallah, Cumhurbaşkanı S400 konusunda kararlılığını devam ettirir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 07:30 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İnşallah, Cumhurbaşkanı S400 konusundaki duyarlılığını devam ettirir ve bu işten vazgeçmez.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İnşallah, Cumhurbaşkanı S400 konusundaki duyarlılığını devam ettirir ve bu işten vazgeçmez. S400 bizim bağımsızlığımız için olmazsa olmaz bir şarttır. Özellikle bunu söylemek istiyorum” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kırıkkale İl Başkanlığı tarafından partililere yönelik düzenlenen "Kırıkkale’nin Geleceği İçin Çare Var" konulu konferansa katıldı. Konferansta bir konuşma yapan Karamollaoğlu, “Biz siyasi partiler olarak birbirimizin ne düşmanıyız ne hasmıyız. Rakibi miyiz? Doğru rakibiyiz. Ama bir maç olur, bir yarış olur. Yarışta birisi kazanır. Ama kaybeden o kazananı kucaklar.” diye konuştu.

“İnşallah, Cumhurbaşkanı S400 konusunda kararlılığını devam ettirir”
Karamollaoğlu, S400’lerle Patriotlar arasındaki farka değinerek, "Patriotlar NATO standartlarında olduğu için bize bir saldırı olduğu taktirde mesela İsrail’den veya Batı ülkelerinden bunu saldırı olarak görmez. Bunlar dost der, karşılık vermez. Ancak S400 füzeleri sende olursa onu rakip olarak görür. İzinsiz olarak gelmesine izin vermez. ABD’nin bütün telaşı bu. İnşallah, Cumhurbaşkanı S400 konusundaki duyarlılığını devam ettirir ve bu işten vazgeçmez. S400 bizim bağımsızlığımız için olmazsa olmaz bir şarttır. Özellikle bunu söylemek istiyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin tarihi sorumluluklarının bulunduğunu kaydeden Karamollaoğlu, şöyle devam etti:
"Biz diğer İslam ülkelerinden de farklıyız. Şu anda dünyada gelişmelere karşı durabilecek iki İslam ülkesi var. Birisi Türkiye, diğeri de İran. İran belli sebeplerden dolayı diğer İslam ülkeleri arasında etkili olamıyor. Türkiye’nin bir geçmişi var. Selçuklu ve Osmanlı’nın varisiyiz. Büyük devletler kurmuşuz. Osmanlı yıkılmadan önce bile etkisi dünyanın her yerinden hissedilen bir ülkeydik. Şimdi de Türkiye öyledir. Dışarıdaki Müslümanlar bize öyle bakıyor. Başkaları da bize böyle bakıyor. Bunun için biz bu sorumluluğu üzerimizden attık herkes başının çaresine baksın diyemeyiz."

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