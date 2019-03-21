HABER

KARAMOLLAOĞLU: İNŞALLAH O BÜYÜ MUTLAKA BOZULACAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 23:41 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar ile birlikte Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde miting düzenledi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL(DHA)

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar ile birlikte Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde miting düzenledi.

Seçim otobüsü üzerinden partililere seslenen Temel Karamollaoğlu, “10 gün sonra inşallah seçime gidiyoruz. Bu seçimde hükümet değişmeyecek ama belediyelerde yönetim değişecek. İstanbul'da da, başka şehirlerde de biz artık insanlarımızın 16 yıldır çekmiş olduğu sıkıntılardan kurtulmanın yolunu arıyoruz. Bu zaman zarfında yapılan hizmetleri göz ardı etmiyoruz. Elbette 16 yıldır iktidarda bulunanlar, bir takım hizmetler yapacaklar. Onlar da itiraf ediyorlar ki, başta İstanbul olmak üzere bu şehirlerde imardan çok maalesef imha öne çıktı." dedi.

"BAZEN İNSANLAR ÖYLE BİR HALE GELİYORLAR Kİ ADETA BÜYÜLENİYORLAR"

Başka bir belediyecilik anlayışı ile geleceklerini belirten Karamollaoğlu, “Arsa rantı bizim hiçbir zaman gündemimizde olmayacak. Belediye malına, mülküne, parasına yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacağız. 10 günümüz kaldı. Bize yapılacak bütün iftiraları, yalanları elimizin tersiyle iterek gayret göstereceğiz. Bizi anlamayan kardeşlerimize de fazla bir zaman ayırmasak bile şefkatle yaklaşacağız. Onları uyandırmaya çalışacağız. Bazen insanlar öyle bir hale geliyorlar ki, adeta büyüleniyorlar. O büyüyü bozmak sizin ve bizim elimizde. Kucaklayacağız, ikaz edeceğiz. İnşallah o büyü mutlaka bozulacak." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Temel Karamollaoğlu ve Necdet Gökçınar mitingdekilere çiçek dağıttı.

Bilimin son buluşu: Kokuyla tedavi! Cinselliği bile etkiliyormuş Bilimin son buluşu: Kokuyla tedavi! Cinselliği bile etkiliyormuş
Nakil sırası beklerken beyin ölümü gerçekleşti, organlarıyla başkalarına can olduNakil sırası beklerken beyin ölümü gerçekleşti, organlarıyla başkalarına can oldu
21 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları21 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Ve Kulüpler Birliği açıkladı! Yabancı kuralı...

Ve Kulüpler Birliği açıkladı! Yabancı kuralı...

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
21 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

21 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Numan Kurtulmuş: Dünya, Trump'ın attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değil

Trump'ın tartışılacak kararına sert tepki

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.