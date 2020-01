Karamollaoğlu: İslam ülkeleri ABD'nin projesine karşı olduklarını ilan etmeli

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin, Filistin- İsrail meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planına ilişkin, "Bütün İslam dünyası rencide edildi. İslam ülkeleri birlik olarak bu projeye karşı olduklarını ilan etmeliler" dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Karamollaoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından milletin tek yürek olduğunu, ülkenin dört bir yanında bölgeye yardım gittiğini bildirdi. Karamollaoğlu, "Doğu'dan, Batı'dan her yerden Elazığ'a yardım elinin uzanması hepimizi sevindirdi. Bu bizim deprem anında değil, her zaman dikkate almamız gereken bir husus" dedi.

?ŞEHİR MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK AZALTILMALI'

Karamollaoğlu, Elazığ depreminin ardından Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunun tekrar hatırlandığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bizim alacağımız tedbirler artık gecikmeye tabi olmayacak tedbirler olmalı. Özellikle İstanbul'a uzanan kuzey fay hattında ciddi bir deprem bölgesinin olduğu konusunda herkes ittifak ediyor. Deprem olduktan sonra hayıflanmak, dizlerimizi dövmek, 'bundan sonra gerekli tedbirleri alacağız' diye üst perdeden konuşmak kimseye bir fayda sağlamıyor. İlk olarak, ülkemiz bir deprem bölgesinde olduğu için bütün şehirlerimizin ileride olabilecek bir depremin dikkate alınarak planlarının buna göre yapılmasında gerek var. Şehir merkezlerinde yoğunluk mutlaka azaltılmalı ve mümkün olduğu kadar yüksek binalardan da imtina edilmeli. Hasarlı binaların tespiti süratle yapılmalıdır. İstanbul depremi kaçınılmaz gibi gözüküyor, ama ne zaman olacağını bilmek mümkün değil. İstanbul'un nüfusunu da artıracak projelerden kesinlikle kaçınılmalı."

'BİZ BUNA RAZI DEĞİLİZ'

ABD'nin, Filistin-İsrail meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planına tepki gösteren Karamollaoğlu, "Trump düşünmeden hareket eden bir ABD başkanıdır. Her şeyi kendi istikametinde planlayan bir insan. '100 yılın projesi' dediği proje, İsrail'in zulmünü zirveye çıkaracak bir proje. Bütün İslam dünyası rencide edildi. İslam ülkeleri birlik olarak bu projeye karşı olduklarını ilan etmeliler. Biz buna razı olmadığımızı bütün dünyaya ilan ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu konuda açık ve net bir tavır sergilemesi gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.