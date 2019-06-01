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Karamollaoğlu: İstiyoruz ki dertlerimiz sorunlarımız çözülsün

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2019 02:09 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamolaoğlu partisinin Kahta Belediye Başkanı SP'li İbrahim Yusuf Turanlı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamolaoğlu partisinin Kahta Belediye Başkanı SP'li İbrahim Yusuf Turanlı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Karamollaoğlu, "İstiyoruz ki dertlerimiz sorunlarımız çözülsün" dedi.

İftar öncesinde konuşan Karamollaoğlu Kadir Gecesi’nin tüm İslam alemine hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Allah’a hamd ediyorum. Çünkü biz ülkemizde her yörede barışı, adaleti, huzurun tesisi için ve bulunduğumuz beldelerde yaşayan insanlarımızın hayatlarının biraz daha rahat olmasını, biraz daha adil davranılması için gayret sarf eden bir inanca sahibiz. İstiyoruz ki dertlerimiz problemlerimiz çözülsün. Komşularımızın, hemşerilerimizin akrabalarımızın problemleri çözülsün. Dertleri derman bulsun. Ülkemizde ve İslam aleminde yaşayan insanlarımız sıkıntılardan kurtulsun. Ama şu anda Yemen’e baktığımızda, Suriye’ye baktığımızda, Araman’a baktığımızda, Libya’ya, Filistin’e baktığımızda her gün birkaç kişinin hayatını kaybettiğine, insanların karınlarını doyurmasını bırakın, susuz ve ilaçsız kaldığına şahit oluyoruz" dedi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise, "Güzel bir günde burada olduklarında dolayı Sayın Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Bir seçim zamanı geldi geçti. Bu geçen sürede Kahta’mızın sorunlarına el atmaya başladık. Ramazanınızın ve Kadir gecenizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki günlerde kutlanacak olan Ramazan Bayramınızın hepinize hayırlı olmasını diliyor saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kahtalılarla birlikte iftarını açan Karamollaoğlu daha sonra ilçeden ayrıldı.

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