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Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 16:40 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette Kemal Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini iletti - Kılıçdaroğlu: - "İktidar sahiplerinin üzerine ciddi bir görev düşüyor. Suçlayarak değil, sonuca ulaşarak, failleri bularak ve onları adalete teslim ederek görevlerini yerine getirirlerse ben de bundan mutluluk duyarım. Benzer olaylar da bir daha Türkiye'de yaşanmamış olur" - Karamollaoğlu: - "Sayın Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' derken, bir taraftan da konuşmalar esnasında suçlayıcı tavırların takınılmasını da doğru bulmuyoruz"

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün şehit cenazesinde uğradığı saldırıya ilişkin, "İktidar sahiplerinin üzerine ciddi bir görev düşüyor. Suçlayarak değil, sonuca ulaşarak, failleri bularak ve onları adalete teslim ederek görevlerini yerine getirirlerse ben de bundan mutluluk duyarım. Benzer olaylar da bir daha Türkiye'de yaşanmamış olur." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezinde "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Karamollaoğlu ve beraberindekileri parti genel merkezine gelişinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşıladı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Karamollaoğlu partiden ayrılırken, kendisini uğurlayan Kılıçdaroğlu ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Saldırıya ilişkin değerlendirmesinin sorulduğu Karamollaoğlu, şunları ifade etti:

"Çirkin bir saldırıydı. Zaten esas itibariyle bir geçmiş olsun demek için Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyarete geldik. Bir seçim atlattık, biraz gergin bir ortam oluştu. Sayın Cumhurbaşkanı 'Artık önümüzde seçim vesaire yok 4,5 sene, o halde şu sıcak demiri soğutalım.' demişti. Doğru bir ifade ama dünkü saldırılar, hadiseler maalesef birilerinin Türkiye'de bu sıcak havanın soğumasına fırsat verilmesini istemedikleri kanaatini doğurdu. Elbette bunun adımları atılmalı ve mutlaka Türkiye'de hava sakinleştirilmeli. Sayın Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' derken, bir taraftan da konuşmalar esnasında suçlayıcı tavırların takınılmasını da doğru bulmuyoruz. Yani bir hadise meydana gelmiş, siz o hadiseyi değerlendirip, faillerini yakalayıp, gerekli işlemleri yapmanız icap ederken, bir taraftan da suçlayıcı ifadelerle konuyu ele alırsanız, bu güven duygusunu ister istemez sarsar."

- "En büyük dileğim adalete teslim edilmeleri"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye ittifakı' açıklaması olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 'Bizim ittifakımız Cumhur'dadır, Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır. Ülke bazlı siyasi bir ittifak olmaz, olamaz." ifadelerini kullandı, bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusunu Karamollaoğlu, şu şekilde yanıtladı:

"Ben, bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanının ifadesi de açık. Aslında bizim ittifak ettiğimiz konular Türkiye'de belli. Biz, Türkiye'nin birliği, bölünmezliği konusunda ittifak ederiz, teröre karşı tavır koyma noktasında ittifak ederiz. Bunlar da Türkiye için önemlidir. Onun çözümü noktasında farklı yaklaşımlar olabilir, bu da demokrasinin tabii olarak bir yansıması, öyle kabul etmek lazım."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da saldırıya ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Dün yaşadığım linç girişiminin bütün boyutlarıyla araştırılması, sorgulanması, faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesi benim en büyük dileğimdir. Partimizin de en büyük dileğidir. Sade, sokakta yaşayan vatandaşımızın da en büyük dileğidir. 21'inci yüzyılın Türkiyesinde böyle bir olayın yaşanmasından son derece üzgünüm. Hele hele bir şehidin namazının kılınmaması, kılınmasına engel olunması benim madden de manevi olarak da kabul edeceğim bir olay değildir. O nedenle iktidar sahiplerinin üzerine ciddi bir görev düşüyor. Suçlayarak değil, sonuca ulaşarak, failleri bularak ve onları adalete teslim ederek görevlerini yerine getirirlerse ben de bundan mutluluk duyarım. Benzer olaylar da bir daha Türkiye'de yaşanmamış olur."

Açıklamaların ardından Karamollaoğlu, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

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