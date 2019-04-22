Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret için geldiği CHP Genel Merkezi önünde Karamollaoğlu’nu CHP sözcüsü Faik Öztrak karşıladı. İkili daha sonra Kılıçdaroğlu’nun makamına çıktı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki genel başkan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yaşanan olayın çirkin bir saldırı olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Esas itibariyle bir geçmiş olsun demek için sayın Kılıçdaroğlu’nu ziyarete geldik. Bir seçim atlattık biraz gergin bir ortam oluştu sayın cumhurbaşkanının ifadesiyle de artık önümüzde seçim yok. Bu 4.5 sene o halde şu sıcak demiri soğutalım demişti doğru bir ifade ama dünkü saldırılar maalesef birilerinin Türkiye’de bu sıcak havanın soğumasını istemedikleri kanaatini doğurdu. Elbette bunun adımları mutlaka atılmalı ve Türkiye’de hava sakinleştirilmeli. Şunu da ifade edeyim sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun derken bir taraftan da konuşmalar içerisinde suçlayıcı tavırların takınılmasını da doğru bulmuyorum. Bir hadise meydana gelmiş siz o hadiseyi değerlendirip failleri yakalayıp gerekli işlemleri yapmanız icap ederken bir taraftan suçlayıcı ifadelerle konuyu ele alırsanız bu güven duygusunu ister istemez sarsar” ifadelerini kullandı.

Gelen bir soru üzerine ise Temel Karamollaoğlu, “Bizim ittifak ettiğimiz konular beli Türkiye’nin birliği konusunda ittifak ederiz bölünmezliği konusunda teröre karşı tavır koyma konusunda ittifak ederiz. Bunlarda Türkiye için önemlidir diye düşünüyorum. Onun çözümü noktasında farklı yaklaşımlar olabilir. Bu da demokrasinin tabi olarak bir yansıması öyle kabul etmek lazım” dedi.