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  4. Karamollaoğlu: Libya'ya askeri desteğin müzakere edilmesi lazım

Karamollaoğlu: Libya'ya askeri desteğin müzakere edilmesi lazım

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.12.2019 15:55 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Libya ile doğru bir anlaşma oldu.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Libya ile doğru bir anlaşma oldu. Bizden askeri destek istiyorlar. Özellikle askerler tarafından enine boyuna müzakere edilmesi lazım" dedi.
SP lideri Karamollaoğlu, partisi tarafından Gaziantep'te düzenlenen İl Başkanlığı Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Karamollaoğlu, Libya ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Anlaşmayı desteklediklerini belirten Karamollaoğlu, "Libya ile anlaşma yaptık ve doğru bir anlaşma oldu. Akdeniz'de elimizden gitmekte olan bir parça yeniden yerine oturdu. Şimdi bizden askeri destek istiyorlar. Çok dikkatli olmak lazım. Bütünüyle karşı çıkıyor değilim ama çok stratejik bir karar veriliyor. Bunun özellikle askerler tarafından enine boyuna müzakere edilmesi lazım" diye konuştu.
SP lideri Karamollaoğlu, tanıtımı yapılan yerli otomobille ilgili ise üretime karşı çıkmadıklarını ve desteklediklerini söyledi. Karamollaoğlu, "Yerli otomobil elbette yapılmalıdır. Kesinlikle karşı çıkmayız; ama biz diyoruz ki bu gidişle siz bu otomobili yapamazsanız. Bu otomobil yeni değil 2011 yılında getirildi. Kuzey ülkelerinden getirilen iki otomobili sergileyip, 'Yeniden başladık' demek olmaz. Türkiye zaten otomobil yapıyor. Bu otomobillere 'yerli' deyince yerli olmuyor. Çünkü her otomobil üreticisi, kendisi için kritik parçayı dışarıdan getiriyor" dedi.
Karamollaoğlu, 'Kanal İstanbul' projesini desteklemediklerini, projenin ekonomik olarak Türkiye'ye faydasının olmayacağını düşündüklerini de söyledi.
Tek listeyle gidilen kongrede Mehmet İslam, Saadet Partisi'nin il başkanlığı görevine yeniden seçildi.

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