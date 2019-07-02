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Karamollaoğlu: Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 14:41 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır.

Karamollaoğlu: Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Gerçek suçlular adalet önünde mutlaka hesap vermelidir" dedi.
SP lideri Temel Karamollaoğlu, Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilerek çok sayıda kişinin öldüğü olayın 26'ncı yılı nedeniyle Twitter'dan açıklamada bulundu. Olayın yaşandığı dönem Sivas Belediye Başkanı olan Karamollaoğlu, Sivas olayının insanlığın ortak yarası olduğunu belirtti. Üzerinden yıllar geçse de yaşanan olayın acısının dinmeyeceğini kaydeden Karamollaoğlu'nun mesajı şöyle:
"1993 yılı ülkemiz için karanlık bir dönem olmuştur. Madımak başta olmak üzere Uğur Mumcu ve Eşref Bitlis suikastları, Başbağlar vahşeti gibi acı hadiselerin ardı ardına yaşandığı ve birilerinin karanlık emellerinin olduğu bir yıldır. Buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum! Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Gerçek suçlular adalet önünde mutlaka hesap vermelidir. Ülkemizin bundan sonra bu tür acı hadiselerle karşılaşmaması ve hangi inanca sahip olursa olsun kardeşçe yaşayabildiğimiz bir Türkiye’nin inşa edilmesini temenni ediyorum.''

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