Karamollaoğlu: Mahalli seçimler genel seçimler gibi değil, iktidar değişmeyecek

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çok geniş kesimlerden ülkenin bir değişikliğe ihtiyaç duyduğu kanaatini açıkça ifade edenler olduğunu belirterek, "Mahalli seçimler genel seçimler gibi değil, iktidar değişmeyecek. Ancak bugüne kadar iktidarda bulunan parti ülkemizin sorunlarını ne yazık ki çözemedi, tam tersine büyüttü. Artık insanlar nefes alamaz hale geldi" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle partisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Aktaş ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Karamollaoğlu, Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki törende, seçimlerin demokrasinin bir gereği olduğu, ama genellikle Roma filmlerinde görülen gladyatörlerin yaptığı savaş gibi düşmanların, hasımların birbirine karşı mücadelesi olmadığını söyledi.

'RAKİPLER DÜŞMAN DEĞİLDİR'

Karamollaoğlu, "Biz rakipleriz. Rakipler düşman değildir, olsa olsa dosttur. Seçimi kazanamayan, galip geleni tebrik eder. Çünkü milletin iradesine saygı vardır, saygının gereği budur. Bu seçimlere giderken en çok üzüldüğüm ve birçok insanın da üzüntü duyduğu hususu dile getirmeden edemeyeceğim. Maalesef iktidar partisi bu seçimlere giderken kamplaştırmayı, kutuplaştırmayı kendi iktidarı için olmazsa olmaz bir şart gibi görüyor. Sürekli olarak ülkemizi kutuplaştırmaya iteliyor" dedi.