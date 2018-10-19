Karamollaoğlu: Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona uyulur herhalde

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararına ilişkin, "Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona uyulur herhalde" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Danıştay 8. Dairesinin 'Öğrenci Andı' kararıyla ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Karamollaoğlu, Danıştay’ın verdiği kararı inceleme zamanı bulamadığını belirterek, "Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona uyulur herhalde. Ama bir değişiklikte yapılabilir artık onu nasıl olacak hükümet takdir edecek herhalde" dedi.
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