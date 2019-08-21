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Karamollaoğlu: Millet iradesine ipotek koymak kimseye bir şey kazandırmaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2019 16:04 | Son Güncelleme

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili, "Millet iradesine ipotek koymak kimseye bir şey kazandırmaz.

Karamollaoğlu: Millet iradesine ipotek koymak kimseye bir şey kazandırmaz

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili, "Millet iradesine ipotek koymak kimseye bir şey kazandırmaz. Demokraside temel esas, seçimle gelenin seçimle gitmesidir. İktidarın seçmen iradesini hiçe sayan tavrı sadece demokrasimize değil, ülkemizin huzur ve geleceğine de zarar vermektedir" dedi.
Saadat Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde basın toplantısı düzenledi. Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasını değerlendiren Karamollaoğlu, "İktidar bu konuda inisiyatif kullandı, biz bunun doğru olmadığını belirttik. Kayyum kararı hukuku dikkate almadığı gibi halkı da dikkate almamıştır. Biz her zaman terörle mücadelenin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Lakin ülkemizde adli yetkiye sahip kurumlar bellidir, bu kurum mahkemelerdir. Bunu dikkate almadan idarenin kendisini hem savcı hem de hakim yerine koyarak uygulama yapması hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz. Kimse suç işleyenlerin görevde kalmasına destek vermiyor, suçların neden mahkemelerce tespit edilip karara bağlanmadan uygulama yapıldığına itiraz ediyor" dedi.
Karamollaoğlu, "Daha önce demiştik, 'kanun hükmünde kararnameler giderek Karun hükmünde kararnamelere dönüşüyor' diye. Maalesef son kararnameler bu konudaki endişemizi daha da arttırmıştır. Çünkü Karunlar da hak, hukuk tanımaz, halkın iradesini dikkate almazdı. Burada şu soruyu da sormadan geçmek istemiyorum; Osman Öcalan’ı ekranlarına çıkaran, TRT'ye de terör örgütü propagandası yapmaktan kayyım atanacak mıdır?" diye konuştu.
'MÜDAHALE YETERSİZ KALDI'
Son dönemde meydana gelen orman yangınlarına da değinen Karamollaoğlu, "Ege’de yaşanan orman yangını da hepimizin malumu, müdahale ne yazık ki yetersiz kaldı. İddia o ki söndürme işi özel bir kuruluşa ihale edilmiş. 'Türk Hava Kurumu (THK) neden müdahale etmiyor?' sorusunu akla getirdi bu durum da. Bakan Bey'in açıklaması şaşırtıcı; 'Siz hangi THK uçaklarından bahsediyorsunuz, 6 tane uçağın üçünün motoru arızalı diğer üçünün de farklı problemleri var çalışmıyor'. Kabahati özründen büyük, peki bu uçaklar neden tamir edilmiyor? Bir uçağın motorunu tamir etmekten aciz durumdasınız. Bu acziyetle bu ülke yönetilemez" diye konuştu.
'HÜKÜMETE KARŞI BİR KUTUPLAŞMA HAVASINA GİRMEK İSTEMEYİZ'
Soruları da yanıtlayan Karamollaoğlu, belediye başkanları görevden alınan HDP'ye dayanışma ziyareti yapma konusundaki soruya, "Partilerle yeri geldiği zaman irtibat kuruyoruz. Ancak muhalefet olarak top yekun hükümete karşı bir kutuplaşma havasına girmek istemeyiz" dedi.

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Karamollaoğlu: Millet iradesine ipotek koymak kimseye bir şey kazandırmazKaramollaoğlu: Millet iradesine ipotek koymak kimseye bir şey kazandırmaz

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