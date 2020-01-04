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  4. Karamollaoğlu: Milli görüşte makam değil, hizmet yarışı vardır

Karamollaoğlu: Milli görüşte makam değil, hizmet yarışı vardır

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, milli görüş politikalarına dönülmedikçe ekonominin ve dış politikanın düzelmeyeceğini söyleyeek, "Milli görüşte makam değil, hizmet yarışı vardır.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, milli görüş politikalarına dönülmedikçe ekonominin ve dış politikanın düzelmeyeceğini söyleyeek, "Milli görüşte makam değil, hizmet yarışı vardır. Milli görüşçüler almak için değil vermek için iktidara gelmek azmindedirler. Bu iş milli görüşçülerin yani bizim işimizdir" dedi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde 'İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'nda konuştu. Karamollaoğlu, ABD'nin Trump başkanlığında dünyada bela hale geldiğini belirterek, son zamanlarda en kalabalık yerlerin piyango gişelerinin önü olduğunu söyledi.
'AKDENİZ?DE KUYUMUZU KAZMAYA HAZIRLANIYORLAR'
Libya?ya asker gönderme tezkeresinin TBMM'den geçtiğini hatırlatan Karamollaoğlu, "Biz prensip olarak asker gönderilmesinin gerektiği bir noktada elbette askerin gönderilebileceğini düşünürüz ancak bazı gerçekleri de aziz milletimiz ile paylaşmayı vazife biliriz. Libya?da bugün kan gövdeyi götürüyor ve kardeş kardeşi vuruyor. Maalesef orada can ve mal güvenliği yok. Peki ABD ve sözde müttefikimiz NATO nerede? Nerede olduğunu ben söyleyeyim. Hepsi el birliği yapmış Akdeniz?de kuyumuzu kazmaya hazırlanıyorlar. 2011 yılında Libya konusunda meselenin Libya ve Kaddafi olmadığı konusunda uyarmıştık, meselenin Büyük Ortadoğu Projesi ve Büyük İsrail Projesi olduğunu belirtmiştik. Biz bu sebeple eğer buraya destek verilirse bir İslam ülkesinin daha parçalanacağını söylemiştik. İşte bugün geldiğimiz nokta burası" dedi.
'MİLLİ GÖRÜŞTE MAKAM DEĞİL HİZMET YARIŞI VARDIR'
Milli görüş politikalarına dönülmedikçe ekonominin ve dış politikanın düzelmeyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, "Milli görüşte makam değil hizmet yarışı vardır. Milli görüşçüler almak için değil vermek için iktidara gelmek azmindedirler. Bu iş milli görüşçülerin yani bizim işimizdir. Saadet Partisi güçlü ve bağımsız bir ekonominin ve bu ekonomiye sahip Türkiye?nin teminatıdır. Saadet Partisi şahsiyetli bir dış politikanın da teminatıdır. İnşallah 2020 yılı yaşanabilir bir Türkiye?nin kurulması için bir milat olacaktır. Yolumuz uzun ancak vaktimiz azdır. Bundan dolayı da bütün gücümüzle çalışmaya mecburuz. Alınları secdeden kalkmayan ama maalesef gerçekleri görmeyen kardeşlerimize biz el uzatmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

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