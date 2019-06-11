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Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiasıyla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2019 22:13 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı TV programında pasaportunun 'terör' gerekçesiyle iptal edildiğini söyledi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü pasaport iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Karamollaoğlu'na verilen diplomatik pasaportunun aktif olduğu bildirildi.

Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiasıyla ilgili açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de katıldığı televizyon programında 24 Haziran seçimlerinin ardından pasaport değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünde kayıtlı olan sistemde isminin karşısına 'terör' ifadesinin yazıldığını öğrendiğini açıkladı.

Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Milletvekillerine verilen bir yeşil pasaport var şimdi onu emekli milletvekilleri için diplomatik pasaporta çevirdiler. Pasaportu değiştirmek için nüfus müdürlüklerine gittim. Nüfus müdürü sıkıldı falan, 'Ne oldu?' dedim. 'Efendim, size pasaport veremeyiz' dedi. 'Niye veremezsiniz?' dedim. 'Sizin isminizin karşısına 'terör' yazmışlar' dedi. Genel seçimlerden hemen sonra oluyor bu olay. Ne yazmışlar? Terör. 'Peki niye yazmışlar?' dedim. 'Onu biz soramıyoruz efendim' dedi. Benim gibi 1701 bin insanın isminin önüne terör ile irtibatlıdır diye yazmışlar. Allah'tan korkun ya, bu kadar düşmez bir insan. Bu olaydan hemen 10-15 gün içinde kaldırdılar sonra. Niye kaldırıldı, nasıl kaldırıldı, o ifade neden konuldu bilmiyorum. Devlet böyle yönetilmez. Ben bunu bir sene sonra söylüyorum ama bu bir skandal."

KARAMOLLAOĞLU'NUN AÇIKLAMASINA YANIT GELDİ: PASAPORTU AKTİF

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 6 Temmuz 2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13 Temmuz 2018-10 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli diplomatik pasaport düzenlendiği, 12 Temmuz 2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi. (AA)


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