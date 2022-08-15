Karamollaoğlu'ndan 6'lı masa açıklaması: İttifakların hiçbir faydası yok demedik!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için Bursa'ya geldi. Tarihi Kapalı Çarşı'yı gezen Karamollaoğlu, kuyumcu esnafı ile bir araya geldi. Daha sonra Tarihi Koza Han'a geçerek halka sohbet eden Karamollaoğlu'na, Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Atmaca ile parti teşkilatı da eşlik etti.

'İTTİFAKLARIN HİÇBİR FAYDASI YOK DEMEDİK'

Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, 6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük öneminin kalmadığı yönündeki konuşmasına açıklık getirdi. Söz konusu konuşmanın istismar edilebileceğini ifade eden Karamollaoğlu, "İttifakların eskisi kadar önemi olmadığını söylemiştik. Bunun sebebi de iktidarın bu konuda yaptığı değişiklikler. Ancak bunun hiçbir faydası yok, hiçbir önemi yok demedik. 6'lı masa çalışmaları bundan sonra da devam edecek. İster istemez bir dayanışma içerisinde" dedi.

'ÇOĞUNLUĞUNUZ OLMAYINCA İTTİFAKA MECBURSUNUZ'

Başkanlık sisteminin istismara açık bir sistem olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Tek kişinin dediği oluyor. Başka kimseyle müzakere edilemiyor. Meclis'in önemi kalmadı. Halbuki bunu yeniden değiştirmek, tek kişiye her şeyi endekslememek, mutlaka bir istişare kurumunun olmasını temin etmek arzusundayız. Bu ittifaklara imkan veren değişiklikler yapılmadan önce de zaten bir araya gelip, bu konuları görüşüyorduk. Referanduma giderken de bir araya gelmiş. Bu referandumun faydalı olmadığını, geçmemesi icap ettiğini söylemiştik. Ama o zaman milletimiz, sözlerimize pek iltifat etmedi. Şimdi herkes, büyük bir çoğunluk görüyoruz ki; ittifaklar bu memlekete bugünkü haliyle büyük bir fayda sağlamıyor. Ama hiç ittifak olmayacak mı? Meclis'te çoğunluğunuz olmazsa; birçok siyasi parti bir araya gelip, bir hükümet kurmaya mecbursunuz. Bugün için bu da bu manaya geliyor zaten"diye konuştu.

6'lı masanın bu hafta sonu toplantısına kendilerinin ev sahipliği yapacağını da hatırlatan Karamollaoğlu, "Bu devam edecek kanaatindeyim. İnşallah memleketimizde hayırlı bir değişiklik ve gelişme olur diye ümit ediyorum. Kimse bir kelimenin hemen alıp, çarpıtılmasını yaparak, buradan bir şeyler ve yanlış neticeler çıkarmaya teşebbüs etmemeli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DHA



