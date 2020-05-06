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  4. Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 'maske' paylaşımı: Bu kadar zor olmamalıydı

Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 'maske' paylaşımı: Bu kadar zor olmamalıydı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2020 23:01 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, maske dağıtımıyla ilgili Super Mario'lu bir video paylaştı. Karamollaoğlu paylaşımında, “Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 'maske' paylaşımı: Bu kadar zor olmamalıydı

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk olarak ücretsiz dağıtılacağı açıklanan ancak dağıtımda yaşanan sorunların ardından yeniden satışa çıkarılacağı duyurulan maskelerle ilgili Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tarafından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

SUPER MARIO'LU VİDEO

"Super Mario" oyununun kullanıldığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maske dağıtımına ilişkin açıklamaları yer aldı. Karamollaoğlu paylaşımında, “Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı” ifadelerini kullandı.


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