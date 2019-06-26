Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sistem değişikliği çağrısı!

"İLK DEFA VATANDAŞ 'HAYIR' DEDİ" Karamollaoğlu, 23 Haziran'daki seçim sonucunun yepyeni bir Türkiye'ye işaret ettiğini kaydederek, "Fark 16 binden birden bire 800 bine yakın bir rakama çıktı. Bu hakikaten müthiş bir patlama ve bunun altındaki sebeplerin iyi anlaşılmasına, analiz edilmesine ihtiyaç var. Bu sefer kaybeden sadece AK Parti olmadı. Üzülerek ifade ediyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi de oldu. Baskılar, tehditler, şantajlar, iftiralar sökmedi. İlk defa vatandaş 'hayır' dedi. Kime, maalesef Sayın Cumhurbaşkanına. Sayın Cumhurbaşkanının bu gerçeği görmeden, bu seçimlerden sonra izleyeceği politikaları düzene sokması mümkün değil. Bu bir kardeşlik vazifesi, herkes bizim bu söylediğimizi söyleyemez" dedi.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ÇAĞRISI



Karamollaoğlu, 23 Haziran seçimiyle birlikte vatandaşın üzerindeki büyünün bozulduğunu öne sürdü. Türkiye'de bir sistem değişikliğinin acil ihtiyaç olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Bir büyü vardı seçmenin üzerinde, o büyü bozuldu. Artık seçmen, 'Sayın Cumhurbaşkanı böyle dedi' diye öyle davranmıyor, uyandı. Büyü bir defa bozuldu mu, artık siz yeni bir büyü yapamazsınız. Artık dikiş tutmaz bu gidiş. Birinci mesele bunun idrak edilmesi. Kim tarafından, doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. İlk yapılması icap eden iş artık bu sistem yürümüyor. Sadece bir kişi karar veriyor. Parlamentonun artık bu kararda etkisi yok. Başka kurumların da yok. Denetlenebilirlik yok, şeffaflık da yok, korku imparatorluğundan dolayıdır ki kimse sesini çıkaramıyor. Artık gerilim politikası yürümüyor. Bu kutuplaşma siyasetinin, ötekileştirme siyasetinin ortadan kalkması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'nin süratle bir sistem değişikliğine ihtiyacı var. Yeniden ya parlamenter sisteme dönülecek veya başkanlık sistemi devam etse bile parlamento güçlendirilecek."

Kaynak: DHA

