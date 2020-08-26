Karamollaoğlu'ndan 'doğalgaz' açıklaması: Marifet o kaynağı bulmak değil, o kaynağı millet hizmetine sunabilmektir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Giresun ve ilçelerinde yaşanan sel felaketi sonrasında ortaya çıkan tablonun milleti derinden üzdüğünü belirten Karamollaoğlu, "Bilmeliyiz ki, bu felaket bir sonuçtur. Böyle bir felaketle karşı karşıya kalmamak için, betonlaşma zihniyetinden ülkemiz muhakkak kurtarılmalıdır. İmar izinlerinde çevre faktörü dikkate alınmalı, dere yataklarına bina yapımına izin verilmemelidir" dedi.

"İKTİDARIN MUHALEFET SES ÇIKARMAMIŞ GİBİ KENDİSİNE PAY ÇIKARMAYA ÇALIŞMASI..."

Karamollaoğlu, ABD'nin Demokrat Partili Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını aynı gün kınadıklarını anımsatarak, şunları söyledi:

"Kimsenin Türkiye'yi müstemleke ülkesi gibi görmeye hakkı yoktur. Biz ABD gibi sadece zulme dayalı 200 yıllık devlet değiliz. Sadece Osmanlı Devleti'nin 600 yıllık tarihi vardır, bu asla unutulmamalıdır. Fakat böyle köklü bir geleneğin bugünkü temsilcisi olan ülkemiz maalesef Biden konusunda çok çelişkili bir manzara ile karşı karşıya kalmıştır. Böyle bir tavır Türkiye'yi mahcup bir duruma düşürür. İktidarın yapması gereken ilk iş, muhalefeti de kucaklayarak; 'biz kendi içimizdeki problemleri müzakere edebiliriz ama afedersiniz size halt etmek düşer' demek icap ederdi. Burada iktidarın sanki muhalefet ses çıkarmamış gibi kendisine bir pay çıkarmaya çalışması, bunu da eline yüzüne bulaştırması affedilebilir bir tavır değil. Bu ülkenin problemlerinin çözümünde farklı kanaatlerimiz olabilir ama eninde sonunda birbirimizin kardeşiyiz, dostuyuz"