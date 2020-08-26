HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Karamollaoğlu'ndan 'doğalgaz' açıklaması: Marifet o kaynağı bulmak değil, o kaynağı millet hizmetine sunabilmektir

Karamollaoğlu'ndan 'doğalgaz' açıklaması: Marifet o kaynağı bulmak değil, o kaynağı millet hizmetine sunabilmektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.08.2020 17:51 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ile ilgili olarak, "Milleti, 'Karadeniz'de bulduğumuz gaz bizim bütün problemlerimizi çözecek' kanaatine getirmeye çalışıyorlar. Bizim böyle bir kaynağı bulmuş olmaktan dolayı sevinmemiz elbette gerekir. Ancak marifet o kaynağı bulmak değil, o kaynağı millet hizmetine sunabilmektir" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'ndan 'doğalgaz' açıklaması: Marifet o kaynağı bulmak değil, o kaynağı millet hizmetine sunabilmektir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Giresun ve ilçelerinde yaşanan sel felaketi sonrasında ortaya çıkan tablonun milleti derinden üzdüğünü belirten Karamollaoğlu, "Bilmeliyiz ki, bu felaket bir sonuçtur. Böyle bir felaketle karşı karşıya kalmamak için, betonlaşma zihniyetinden ülkemiz muhakkak kurtarılmalıdır. İmar izinlerinde çevre faktörü dikkate alınmalı, dere yataklarına bina yapımına izin verilmemelidir" dedi.

"İKTİDARIN MUHALEFET SES ÇIKARMAMIŞ GİBİ KENDİSİNE PAY ÇIKARMAYA ÇALIŞMASI..."

Karamollaoğlu, ABD'nin Demokrat Partili Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını aynı gün kınadıklarını anımsatarak, şunları söyledi:

"Kimsenin Türkiye'yi müstemleke ülkesi gibi görmeye hakkı yoktur. Biz ABD gibi sadece zulme dayalı 200 yıllık devlet değiliz. Sadece Osmanlı Devleti'nin 600 yıllık tarihi vardır, bu asla unutulmamalıdır. Fakat böyle köklü bir geleneğin bugünkü temsilcisi olan ülkemiz maalesef Biden konusunda çok çelişkili bir manzara ile karşı karşıya kalmıştır. Böyle bir tavır Türkiye'yi mahcup bir duruma düşürür. İktidarın yapması gereken ilk iş, muhalefeti de kucaklayarak; 'biz kendi içimizdeki problemleri müzakere edebiliriz ama afedersiniz size halt etmek düşer' demek icap ederdi. Burada iktidarın sanki muhalefet ses çıkarmamış gibi kendisine bir pay çıkarmaya çalışması, bunu da eline yüzüne bulaştırması affedilebilir bir tavır değil. Bu ülkenin problemlerinin çözümünde farklı kanaatlerimiz olabilir ama eninde sonunda birbirimizin kardeşiyiz, dostuyuz"

'SEVİNMEMİZ ELBETTE GEREKİR'

Karamollaoğlu ayrıca, Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ile ilgili olarak, "Milleti, 'Karadeniz'de bulduğumuz gaz bizim bütün problemlerimizi çözecek' kanaatine getirmeye çalışıyorlar. Bizim böyle bir kaynağı bulmuş olmaktan dolayı sevinmemiz elbette gerekir. Ancak marifet o kaynağı bulmak değil, o kaynağı millet hizmetine sunabilmektir" ifadesini kullandı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor! Kayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor!
'Kel kafa çıldıracak' diyen Gökçek, kastettiği kişiyi açıkladı'Kel kafa çıldıracak' diyen Gökçek, kastettiği kişiyi açıkladı
LGS nakil sonuçları açıklandı! LGS nakil sonuçları sorgulama!LGS nakil sonuçları açıklandı! LGS nakil sonuçları sorgulama!
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak?
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat davası yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat davası yanıtı
Diğer Haberler
'Kel kafa çıldıracak' diyen Melih Gökçek kimi kastetti? Kendisi açıkladı
'Kel kafa çıldıracak' diyen Gökçek, kastettiği kişiyi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikleri izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikleri izledi
CHP'li belediyelere '30 Ağustos Zafer Bayramı' talimatı
CHP'li belediyelere '30 Ağustos Zafer Bayramı' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı
Yılmaz Derin, Büyük Birlik Partisinden(BBP) Genel Başkan adayı oldu
Yılmaz Derin, BBP'de Genel Başkan adayı oldu
CHP'li Yıldız'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili 'istifa' sözlerine AK Partili Yavuz'dan tepki
CHP'li Yıldız'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili 'istifa' sözlerine AK Partili Yavuz'dan tepki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.