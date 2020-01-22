Karamollaoğlu'ndan FETÖ ile mücadele ve erken seçim açıklaması

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, basın toplantısı düzenledi. Libya'da yaşanan son gelişmelerin bütün ülkeler tarafından yakinen takip edildiğini belirten Karamollaoğlu, "Çünkü Libya, Libya'dan ibaret değil. Suriye'nin Suriye'den ibaret olmadığı gibi" dedi. Karamollaoğlu, Libya'da yaşanan gerginliğin daha fazla büyümeden, diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydederek, "Askeri çözümün değil, diplomatik ve siyasi çözümün aranması için bugüne kadar defalarca çağrıda bulunduk, bu çağrılarımızı bugün de tekrarlıyoruz. Berlin'de yapılan zirve bu sebeple herkesin dikkatini çekti. Ancak unutmamamız gerekir ki, İslam dünyasındaki kalıcı barış Berlin'de, Washington’da halledilemez. Bunun mutlaka bu bölgede İstanbul'da, Bağdat'ta, Şam'da, Tahran'da yapılacak olan toplantılarla çözülmesi esas olmalıdır" diye konuştu.

'BİZ İSRAFA KARŞIYIZ'

Türkiye'de, insanların artık faturalarını sosyal medyada paylaştığını söyleyen Karamollaoğlu, "Özellikle doğal gaz faturaları aldı başını gidiyor. Varsa yoksa yol, köprü, tünel, yüksek binalar. Bunların ekonomiye bir katkısı yok. Tekrar söylüyoruz; biz ne yola karşıyız, ne köprüye, ne tünele karşıyız. Biz israfa karşıyız" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, Kanal İstanbul projesinin Türkiye'nin bir numaralı meselesi olmadığını söyledi.